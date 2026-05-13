Єрмак домовився про будівництво у "Династії": заява прокурорів в суді

Андрій Єрмак в суді. Фото: Новини.LIVE

Екскерівник Офісу президента Андрій Єрмак у 2020 році домовився з фігурантами справи Тимуром Міндічем та Олексієм Чернишовим про будівництво будинків у котеджному комплексі "Династія". Правоохоронці перевіряють кілька можливих схем фінансування.

Про це заявила сторона обвинувачення в суді 13 травня, передає кореспондентка Новини.LIVE з місця події.

Про що домовлявся Єрмак з Міндічем та Чернишовим

За словами прокурорки, слідство вважає, що будівництво могло фінансуватися коштами, отриманими злочинним шляхом. Сторона обвинувачення стверджує, що правоохоронці перевіряють кілька можливих схем фінансування проєкту. Зокрема, йдеться про використання кооперативу "Сонячний берег", операції з цінними паперами, а також кошти, які, за версією слідства, могли надходити з так званого "офісу злочинної організації".

Водночас адвокат експосадовця Ігор Фомін заявив, що Андрій Єрмак не мав будь-якого права власності чи будь-якої реєстрації у комплексі "Династія".

Він наголосив, що йдеться про об'єкт незавершеного будівництва, а відповідно до законодавства право власності у такому випадку може існувати лише на земельну ділянку та будівельні матеріали.

За словами захисту, Андрій Єрмак ніколи не мав і не має зареєстрованого права власності на будь-який об'єкт нерухомості у цьому комплексі.

Також адвокат висловився про Тимура Міндіча під час судового засідання.

"Тимур Міндіч — комерсант, він не є ні службовою особою, ні посадовою особою", — сказав юрист.

Він поставив під сумнів логіку підозри щодо нібито відмивання коштів через бізнесмена Тимура Міндіча. За його словами, якщо слідство стверджує, що Міндіч створив "пральню" для відмивання коштів, то незрозуміло, яку роль у цій схемі міг відігравати Єрмак.

Крім того, Фомін вкотре заявив, що Єрмак нікуди не виїжджав після звільнення з посади та щотижня їздив на фронт.

"Він всі ці п'ять місяців не мав жодних обмежень, щоби виїхати з території України. Але він знаходився в Україні", — сказав адвокат.

За його словами, Єрмак не їздив "на Лазурний берег чи в Монако", а щотижня бував на фронті.

Також Фомін зазначив, що після звільнення екскерівник ОПУ відновив адвокатську діяльність і зараз "займається людьми".

Як писали Новини.LIVE, раніше Андрій Єрмак поскаржився на брак часу для вивчення справи. Він зміг вивчити документи лише частково, оскільки реальна кількість сторінок вимагає значно тривалішого терміну для розгляду.

Також ми писали, що сьогодні початок судового засідання проводився у закритому режимі. Журналістів допустили до зали після технічної перерви.