Єрмак прибув до суду: засідання проведуть в закритому режимі

Андрій Єрмак. Фото: кадр з відео

Екскерівник Офісу президента Андрій Єрмак 13 травня прибув до Вищого антикорупційного суду. Однак сьогодні засідання проведуть у закритому режимі. Відбудеться продовження розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу колишньому посадовцю.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE.

Єрмак прибув до ВАКС на засідання

У ВАКС розповіли, що сьогодні о 12:00 відбудеться продовження розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу Андрію Єрмаку.

Однак через клопотання сторони обвинувачення початок судового засідання буде проводитися у закритому режимі. Журналістів попросили з розумінням поставитися до порядку розгляду зазначеного клопотання.

"Після закритої частини слідчий суддя Вищого антикорупційного суду оголосить технічну перерву, під час якої представники медіа зможуть зайняти місця в залі № 10, що на проспекті Берестейському, 41", — йдеться у повідомленні.

Читайте також:

Як писали Новини.LIVE, перше засідання у справі легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом відбулося 12 травня. Однак Єрмаку не обирали тоді запобіжний захід.

У САП наполягають на арешті експосадовця або ж заставі у розмірі 180 млн грн.

Водночас сам Андрій Єрмак заявив про "тиск" на правоохоронців у своїй справі. За його словами, розслідування мають відбуватися незалежно, без політичного чи публічного впливу.

В результаті під час вчорашнього засідання упродовж трьох годин, від 16:00 до 19:00, прокурори зачитували пакет звинувачень. Підбиваючи підсумки першого розгляду справи, колишній очільник ОП наголосив, що повідомлення йому про підозру є необґрунтованим.