Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервГламуркухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Єрмак прибув до суду: засідання проведуть в закритому режимі

Єрмак прибув до суду: засідання проведуть в закритому режимі

Ua ru
Дата публікації: 13 травня 2026 12:09
Єрмак прибув до суду: засідання проведуть в закритому режимі
Андрій Єрмак. Фото: кадр з відео

Екскерівник Офісу президента Андрій Єрмак 13 травня прибув до Вищого антикорупційного суду. Однак сьогодні засідання проведуть у закритому режимі. Відбудеться продовження розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу колишньому посадовцю.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE.

Єрмак прибув до ВАКС на засідання

У ВАКС розповіли, що сьогодні о 12:00 відбудеться продовження розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу Андрію Єрмаку.

Однак через клопотання сторони обвинувачення початок судового засідання буде проводитися у закритому режимі. Журналістів попросили з розумінням поставитися до порядку розгляду зазначеного клопотання. 

"Після закритої частини слідчий суддя Вищого антикорупційного суду оголосить технічну перерву, під час якої представники медіа зможуть зайняти місця в залі № 10, що на проспекті Берестейському, 41", — йдеться у повідомленні.

Читайте також:

Як писали Новини.LIVE, перше засідання у справі легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом відбулося 12 травня. Однак Єрмаку не обирали тоді запобіжний захід

У САП наполягають на арешті експосадовця або ж заставі у розмірі 180 млн грн. 

Водночас сам Андрій Єрмак заявив про "тиск" на правоохоронців у своїй справі. За його словами, розслідування мають відбуватися незалежно, без політичного чи публічного впливу.

В результаті під час вчорашнього засідання упродовж трьох годин, від 16:00 до 19:00, прокурори зачитували пакет звинувачень. Підбиваючи підсумки першого розгляду справи, колишній очільник ОП наголосив, що повідомлення йому про підозру є необґрунтованим. 

суд Андрій Єрмак ВАКС
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації