Ермак прибыл в суд: заседание проведут в закрытом режиме

Экс-руководитель Офиса президента Андрей Ермак 13 мая прибыл в Высший антикоррупционный суд. Однако сегодня заседание проведут в закрытом режиме. Состоится продолжение рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения бывшему чиновнику.

В ВАКС рассказали, что сегодня в 12:00 состоится продолжение рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения Андрею Ермаку.

Однако из-за ходатайства стороны обвинения начало судебного заседания будет проводиться в закрытом режиме. Журналистов попросили с пониманием отнестись к порядку рассмотрения указанного ходатайства.

"После закрытой части следственный судья Высшего антикоррупционного суда объявит технический перерыв, во время которого представители медиа смогут занять места в зале № 10 на проспекте Берестейском, 41", — говорится в сообщении.

Как писали Новини.LIVE, первое заседание по делу легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом состоялось 12 мая. Однако Ермаку не избирали тогда меру пресечения.

В САП настаивают на аресте экс-чиновника или же залоге в размере 180 млн грн.

В то же время сам Андрей Ермак заявил о "давлении" на правоохранителей в своем деле. По его словам, расследование должно происходить независимо, без политического или публичного влияния.

В результате во время вчерашнего заседания в течение трех часов, с 16:00 до 19:00, прокуроры зачитывали пакет обвинений. Подводя итоги первого рассмотрения дела, бывший глава ОП отметил, что сообщение ему о подозрении является необоснованным.