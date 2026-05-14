Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервГламуркухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Тримання під вартою із заставою: Єрмаку обрали запобіжний захід

Тримання під вартою із заставою: Єрмаку обрали запобіжний захід

Ua ru
Дата публікації: 14 травня 2026 09:21
Тримання під вартою із заставою: Єрмаку обрали запобіжний захід
Андрій Єрмак з адвокатом. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповець

Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід колишньому керівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку. Йдеться про тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 140 мільйонів гривень.

Про це стало відомо з трансляції судового засідання, передає Новини.LIVE.

Запобіжний захід Андрію Єрмаку

Єрмак перебуватиме під вартою 60 днів. Крім того, він може внести заставу 140 мільйонів гривень.

Екскерівник ОП наголосив, що у нього немає таких грошей. За його словами, адвокат буде працювати з друзями та знайомими.

Відповідаючи на запитання, чи підготував він речі для перебування в СІЗО, Єрмак зазначив, що їх йому привезуть.

Читайте також:

"Я заперечую будь-які обвинувачення. Я залишаюся в Україні. Мені немає чого приховувати. Я буду подавати апеляцію", — сказав він.

Екскерівник ОП вважає, що все, що відбувалося навколо процесу, "було під тиском".

Як писали Новини.LIVE з посиланням на НАБУ, Єрмаку оголосили підозру. Його вважають причетних до схеми легалізації 460 млн грн, пов’язаної з елітним будівництвом поблизу Києва.

А у САП повідомляли, що проситимуть суд обрати для Єрмака запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з заставою у розмірі 180 млн грн.

Крім того, екскерівник ОП заявляв про нібито тиск на правоохоронців у справі щодо легалізації коштів. За його словами, розслідування повинні проходити незалежно — без політичного чи публічного втручання.

Після першого розгляду справи Єрмак наголосив, що повідомлення йому про підозру є "необґрунтованим". А адвокат заявляв, що більшість доказів сторони обвинувачення лише припущення.

Офіс президента суд Андрій Єрмак
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації