Тримання під вартою із заставою: Єрмаку обрали запобіжний захід

Андрій Єрмак з адвокатом. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповець

Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід колишньому керівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку. Йдеться про тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 140 мільйонів гривень.

Про це стало відомо з трансляції судового засідання, передає Новини.LIVE.

Запобіжний захід Андрію Єрмаку

Єрмак перебуватиме під вартою 60 днів. Крім того, він може внести заставу 140 мільйонів гривень.

Екскерівник ОП наголосив, що у нього немає таких грошей. За його словами, адвокат буде працювати з друзями та знайомими.

Відповідаючи на запитання, чи підготував він речі для перебування в СІЗО, Єрмак зазначив, що їх йому привезуть.

Читайте також:

"Я заперечую будь-які обвинувачення. Я залишаюся в Україні. Мені немає чого приховувати. Я буду подавати апеляцію", — сказав він.

Екскерівник ОП вважає, що все, що відбувалося навколо процесу, "було під тиском".

Як писали Новини.LIVE з посиланням на НАБУ, Єрмаку оголосили підозру. Його вважають причетних до схеми легалізації 460 млн грн, пов’язаної з елітним будівництвом поблизу Києва.

А у САП повідомляли, що проситимуть суд обрати для Єрмака запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з заставою у розмірі 180 млн грн.

Крім того, екскерівник ОП заявляв про нібито тиск на правоохоронців у справі щодо легалізації коштів. За його словами, розслідування повинні проходити незалежно — без політичного чи публічного втручання.

Після першого розгляду справи Єрмак наголосив, що повідомлення йому про підозру є "необґрунтованим". А адвокат заявляв, що більшість доказів сторони обвинувачення лише припущення.