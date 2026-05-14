Єрмак висловився щодо Веронік, гадалок і розмов із Зеленським

Андрій Єрмак. Фото: Офіс президента

Екскерівник Офісу президента України Андрій Єрмак прокоментував листування, про які йшлося під час судового засідання. Експосадовець заперечив, що консультувався з кимось щодо кадрових призначень. Чутки щодо його звернення до гадалок колишній очільник ОП теж спростував.

Про це з посиланням на заяви Андрія Єрмака під час спілкування із журналістами повідомляє Новини.LIVE.

"Кілька знайомих Веронік"

Андрій Єрмак надав медійникам пояснення стосовно даних, які оприлюднили у ВАКС. Згідно з матеріалами справи, є певний контакт під іменем "Вероніка Феншуй Офіс" — із нею Єрмак, коли очолював Офіс президента України, буцімто обговорював кандидатури на ключові посади в державі, включаючи прем’єр-міністра та заступника голови Офісу Олега Татарова. Представниця САП уточнила, що йдеться про Вероніку Анікієвич.

​Єрмак зауважив, що знає не одну Вероніку, тому йому складно зрозуміти, про кого саме йдеться.

"У мене є кілька знайомих Веронік, про яку тут Вероніку йдеться — мені важко коментувати. Багато імен я сьогодні почув (під час судового засідання 13 травня, — Ред.), але я взагалі цих людей не знаю", — запевнив експосадовець.

​За словами колишнього очільника ОП, прізвищ він не пам'ятає, тому не впевнений, чи знає Анікієвич:

"Щось знайоме, але така велика кількість людей... Але що б згадав, що це моя подруга, знайома... Вероніки є знайомі, але це точно не стосується моїх обов’язків, коли я був на посаді голови Офісу президента".

​Колишній керівник ОП нагадав, що має 30-річний досвід юридичної та адвокатської практики, а отже й широке коло спілкування.

Знайомства з гадалками та захоплення езотерикою

​Експосадовець категорично спростував інформацію щодо зв'язку з окультизмом чи езотерикою.

"З ворожками я точно не спілкувався. Ворожки, пророки, повірте, ні. Так само як ніколи у мене не було ляльок вуду чи що там писали", — наголосив Єрмак.

Зі звинуваченнями у сторонніх консультаціях перед кадровими рішеннями, зокрема щодо призначення Ірини Венедіктової очільницею Офісу генпрокурора, він теж не погодився.

"А як можна було консультуватися з кимось щодо призначення генерального прокурора, якого обирає Верховна Рада України?", — задав риторичне питання журналістам ексголова ОП.

​За словами Єрмака, упродовж його перебування при владі неодноразово траплялися випадки, коли сторонні особи намагалися маніпулювати його ім'ям, представляючись довіреними особами.

​"Я завжди всім говорив, що в мене ніколи не було корон на голові, тому завжди сам телефонував, звертався напряму і тільки з питань інтересів держави, ніколи не звертався із приватних питань. Тому казав, що, якщо хтось представляється від мого імені, то, щоб вони зверталися до правоохоронних органів", — підсумував колишній керівник Офісу президента.

Розмови із Зеленським

Ексголова Офісу президента зазначив, що емоційних розмов із головою держави в нього не було. Зокрема розмова після відставки була абсолютно нормальною.

Також він додав, що ніколи не заявляв про намір мобілізуватися після звільнення з посади керівника ОП, згадував про це лише у приватному листуванні із журналісткою New York Post.

"Я ніколи не робив жодних коментарів (щодо своєї мобілізації до війська, — Ред.). Це було моє особисте листування", — наголосив Єрмак.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що під час судового засідання 13 травня адвокат Андрія Єрмака заявив, що більшість доказів сторони обвинувачення є лише припущеннями. Він наголосив, що доказова база слабка. Зі 100% інформації 95% є непідтвердженою.

Також Новини.LIVE писав, що 12 травня Андрію Єрмаку мали обрати запобіжний захід. Засідання відбулося, але суд не встигнув розглянути всі матеріали. Розгляд справи продовжився 13 травня, але рішення щодо запобіжного заходу досі не оприлюднили.