Ермак высказался насчет Вероник, гадалок и разговоров с Зеленским

Андрей Ермак. Фото: Офис президента

Экс-руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал переписку, о которой шла речь во время судебного заседания. Экс-чиновник отрицает, что консультировался с кем-то относительно кадровых назначений. Слухи о его обращении к гадалкам бывший глава ОП тоже опроверг.

Об этом со ссылкой на заявления Андрея Ермака во время общения с журналистами сообщает Новини.LIVE.

"Несколько знакомых Вероник"

Андрей Ермак предоставил медийщикам объяснения относительно данных, которые обнародовали в ВАКС. Согласно материалам дела, есть определенный контакт под именем "Вероника Фэншуй Офис" — с ней Ермак, когда возглавлял Офим президента Украины, якобы обсуждал кандидатуры на ключевые должности в государстве, включая премьер-министра и заместителя председателя Офиса Олега Татарова. Представительница САП уточнила, что речь идет о Веронике Аникиевич.

Ермак отметил, что знает не одну Веронику, поэтому ему сложно понять, о ком именно идет речь.

"У меня есть несколько знакомых Вероник, о какой здесь Веронике идет речь — мне трудно комментировать. Много имен я сегодня услышал (во время судебного заседания 13 мая, — Ред.), но я вообще этих людей не знаю", — заверил экс-чиновник.

По словам бывшего главы ОП, фамилий он не помнит, поэтому не уверен, знает ли Аникиевич:

"Что-то знакомое, но такое большое количество людей... Но что бы вспомнил, что это моя подруга, знакомая... Вероники есть знакомые, но это точно не касается моих обязанностей, когда я был на должности главы Офиса президента".

Бывший руководитель ОП напомнил, что имеет 30-летний опыт юридической и адвокатской практики, а значит и широкий круг общения.

Знакомства с гадалками и увлечение эзотерикой

Экс-чиновник опроверг информацию о связи с оккультизмом или эзотерикой.

"С гадалками я точно не общался. Гадалки, пророки, поверьте, нет. Так же как никогда у меня не было кукол вуду или что там писали", — подчеркнул Ермак.

С обвинениями в сторонних консультациях перед кадровыми решениями, в частности о назначении Ирины Венедиктовой главой Офиса генпрокурора, он тоже не согласился.

"А как можно было консультироваться с кем-то относительно назначения генерального прокурора, которого избирает Верховная Рада Украины?", — задал риторический вопрос журналистам экс-глава ОП.

По словам Ермака, на протяжении его пребывания у власти неоднократно были случаи, когда посторонние лица пытались манипулировать его именем, представляясь доверенными лицами.

"Я всегда всем говорил, что у меня никогда не было корон на голове, поэтому всегда сам звонил, обращался напрямую и только по вопросам интересов государства, никогда не обращался по частным вопросам. Поэтому говорил, что, если кто-то представляется от моего имени, то, чтобы они обращались в правоохранительные органы", — подытожил бывший руководитель Офиса президента.

Разговоры с Зеленским

Экс-глава Офиса президента отметил, что эмоциональных разговоров с главой государства у него не было. В частности разговор после отставки был абсолютно нормальным.

Также он добавил, что никогда не заявлял о намерении мобилизоваться после увольнения с должности руководителя ОП, вспоминал об этом только в частной переписке с журналисткой New York Post.

"Я никогда не делал никаких комментариев (относительно своей мобилизации в армию, — Ред.). Это была моя личная переписка", — подчеркнул Ермак.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что во время судебного заседания 13 мая адвокат Андрея Ермака заявил, что большинство доказательств стороны обвинения являются лишь предположениями. Он отметил, что доказательная база слабая. Из 100% информации 95% является неподтвержденной.

Также Новини.LIVE писал, что 12 мая Андрею Ермаку должны были избрать меру пресечения. Заседание состоялось, но суд не успел рассмотреть все материалы. Рассмотрение дела продолжилось 13 мая, но решение о мере пресечения до сих пор не обнародовали.