Главная Новости дня Суд заочно арестовал экс-заместителя главы ОП по делу "зеленого" тарифа

Суд заочно арестовал экс-заместителя главы ОП по делу "зеленого" тарифа

Дата публикации 21 апреля 2026 14:37
Экс-заместитель руководителя ОПУ Ростислав Шурма. Фото: ОП

Высший антикоррупционный суд 21 апреля избрал меру пресечения по делу о возможных злоупотреблениях средствами, предусмотренными для выплат по так называемому "зеленому" тарифу. Речь идет о бывшем заместителе руководителя Офиса Президента Украины и связанного с ним бизнесмена.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказали в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

Мера пресечения для экс-заместителя руководителя ОП

В САП рассказали, что 21 апреля следственный судья Высшего антикоррупционного суда по ходатайству детективов НАБУ, согласованным прокурором САП, избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Вместе с экс-чиновником фигурантом дела является владелец сети украинских и иностранных компаний, который является его близким родственником.

В САП уточнили, что окончательное решение о применении меры пресечения будет принято после задержания подозреваемых и их доставки к месту проведения досудебного расследования.

По версии следствия, подозреваемые могли действовать в составе организованной группы и завладеть средствами, предназначенными для выплат по "зеленому" тарифу. Речь идет о деньгах, которые направлялись на поддержку энергогенерирующих предприятий, в частности тех, которые расположены на временно оккупированной территории Запорожской области.

В то же время СМИ сообщают, что речь идет о Ростиславе Шурме и его брате Олеге.

Что предшествовало

21 января 2026 года НАБУ и САП заявили, что схему завладения средствами, предназначенными для выплат по "зеленому" тарифу. Она действовала в пользу ряда коммерческих энергогенерирующих предприятий, расположенных на временно оккупированной территории Запорожской области.

Тогда девяти людям сообщили о подозрении:

  • бывшему заместителю Руководителя Офиса Президента Украины и бывшему члену наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины";
  • владельцу сети украинских и иностранных компаний (близкому родственнику бывшего заместителя Руководителя Офиса Президента Украины);
  • доверенному лицу бывшего высокопоставленного чиновника;
  • руководителям и работникам подконтрольных предприятий;
  • бывшему коммерческому директору АО "Запорожьеоблэнерго".

Как сообщали Новини.LIVE, ранее НАБУ и САП разоблачили действующего нардепа в обогащении на 13 млн гривен. На эти средства он приобрел коттедж и земельный участок на побережье Черного моря в селе Коблево, а также квартиру в центре Киева площадью 132,6 кв. м.

Также известно, что за незаконное обогащение будут судить генерала СБУ Илью Витюка. В декабре 2023 года подозреваемый приобрел квартиру за 21,6 млн грн и оформил ее на члена семьи. При этом согласно договору ее стоимость составляет 12,8 млн грн.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
