НАБУ и САП уличили действующего нардепа в обогащении на 13 млн гривен

Работники НАБУ. Фото: Укринформ

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили действующего народного депутата Украины на незаконном обогащении. Следствие установило, что его активы значительно превышают задекларированные доходы.

Об этом сообщает НАБУ в понедельник, 6 апреля.

Нардепа уличили в обогащении на 13 млн гривен

По данным следствия, в течение 2020-2021 годов депутат стал владельцем активов на почти 13 млн грн, что значительно превышает его официальные доходы.

На эти средства он приобрел коттедж и земельный участок на побережье Черного моря в селе Коблево, а также квартиру в центре Киева площадью 132,6 кв. м.

Только разработка дизайн-проекта и ремонт киевской квартиры обошлись в более 5,5 млн грн.

Народному депутату сообщено о подозрении по ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за незаконное обогащение.

Сообщение НАБУ. Фото: скриншот из Telegram

