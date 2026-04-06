Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня НАБУ и САП уличили действующего нардепа в обогащении на 13 млн гривен

Ua ru
Дата публикации 6 апреля 2026 18:15
Работники НАБУ. Фото: Укринформ

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили действующего народного депутата Украины на незаконном обогащении. Следствие установило, что его активы значительно превышают задекларированные доходы.

Об этом сообщает НАБУ в понедельник, 6 апреля, передает Новини.LIVE.

Нардепа уличили в обогащении на 13 млн гривен

По данным следствия, в течение 2020-2021 годов депутат стал владельцем активов на почти 13 млн грн, что значительно превышает его официальные доходы.

На эти средства он приобрел коттедж и земельный участок на побережье Черного моря в селе Коблево, а также квартиру в центре Киева площадью 132,6 кв. м.

Только разработка дизайн-проекта и ремонт киевской квартиры обошлись в более 5,5 млн грн.

Читайте также:

Народному депутату сообщено о подозрении по ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за незаконное обогащение.

Нардеп незаконно збагатився на 13 млн гривень
Сообщение НАБУ. Фото: скриншот из Telegram

Как ранее сообщали Новини.LIVE, командир подразделения одной из частей ВСУ организовал схему присвоения и продажи БпЛА. Общая стоимость похищенного имущества составила более 15 млн гривен.

Также в Сумской области НАБУ разоблачили еще одну коррупционную схему. Чиновница налоговой службы требовала взятку у предприятия, расположенного в прифронтовом городе.

НАБУ САП нардепы
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации