Головна Новини дня

НАБУ і САП викрили чинного нардепа у збагаченні на 13 млн гривень

Дата публікації: 6 квітня 2026 18:15
НАБУ і САП викрили чинного нардепа у збагаченні на 13 млн гривень
Працівники НАБУ. Фото: Укрінформ

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили чинного народного депутата України на незаконному збагаченні. Слідство встановило, що його активи значно перевищують задекларовані доходи.

Про це повідомляє НАБУ в понеділок, 6 квітня, передає Новини.LIVE.

Нардепа викрили на збагаченні на 13 млн гривень

За даними слідства, протягом 2020-2021 років депутат став власником активів на майже 13 млн грн, що значно перевищує його офіційні доходи.

На ці кошти він придбав котедж і земельну ділянку на узбережжі Чорного моря у селі Коблево, а також квартиру в центрі Києва площею 132,6 кв. м.

Лише розробка дизайн-проєкту та ремонт київської квартири обійшлися у понад 5,5 млн грн.

Народному депутату повідомлено про підозру за ст. 368-5 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за незаконне збагачення.

Нардеп незаконно збагатився на 13 млн гривень
Повідомлення НАБУ. Фото: скриншот з Telegram

Як раніше повідомляли Новини.LIVE, командир підрозділу однієї з частин ЗСУ організував схему привласнення та продажу БпЛА. Загальна вартість викраденого майна склала понад 15 млн гривень.

Також у Сумській області НАБУ викрили ще одну корупційну схему. Посадовиця податкової служби вимагала хабар у підприємства, розташованого у прифронтовому місті.

НАБУ САП нардепи
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Марія Коробова
