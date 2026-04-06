НАБУ і САП викрили чинного нардепа у збагаченні на 13 млн гривень
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили чинного народного депутата України на незаконному збагаченні. Слідство встановило, що його активи значно перевищують задекларовані доходи.
Про це повідомляє НАБУ в понеділок, 6 квітня, передає Новини.LIVE.
За даними слідства, протягом 2020-2021 років депутат став власником активів на майже 13 млн грн, що значно перевищує його офіційні доходи.
На ці кошти він придбав котедж і земельну ділянку на узбережжі Чорного моря у селі Коблево, а також квартиру в центрі Києва площею 132,6 кв. м.
Лише розробка дизайн-проєкту та ремонт київської квартири обійшлися у понад 5,5 млн грн.
Народному депутату повідомлено про підозру за ст. 368-5 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за незаконне збагачення.
Читайте Новини.LIVE!