Суд заочно арештував ексзаступника керівника ОП у справі "зеленого" тарифу

Ексзаступник керівника ОПУ Ростислав Шурма. Фото: ОП

Вищий антикорупційни суд 21 квітня обрав запобіжний захід у справі щодо можливих зловживань коштами, передбаченими для виплат за так званим "зеленим" тарифом. Йдеться про колишнього заступника керівника Офісу Президента України та пов'язаного з ним бізнесмена.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).

Запобіжний захід для ексзаступника керівника ОП

У САП розповіли, що 21 квітня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Разом із ексчиновником фігурантом справи є власник мережі українських та іноземних компаній, який є його близьким родичем.

У САП уточнили, що остаточне рішення щодо застосування запобіжного заходу буде ухвалене після затримання підозрюваних та їх доставки до місця проведення досудового розслідування.

За версією слідства, підозрювані могли діяти у складі організованої групи та заволодіти коштами, призначеними для виплат за "зеленим" тарифом. Йдеться про гроші, які спрямовувалися на підтримку енергогенеруючих підприємств, зокрема тих, що розташовані на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Водночас ЗМІ повідомляють, що йдеться про Ростислава Шурму та його брата Олега.

Що передувало

21 січня 2026 року НАБУ і САП заявили, що схему заволодіння коштами, призначеними для виплат за "зеленим" тарифом. Вона діяла на користь низки комерційних енергогенеруючих підприємств, розташованих на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Тоді дев'ятьом людям повідомили про підозру:

колишньому заступнику Керівника Офісу Президента України та колишньому члену наглядової ради НАК "Нафтогаз України";

власнику мережі українських та іноземних компаній (близькому родичу колишнього заступника Керівника Офісу Президента України);

довіреній особі колишнього високопосадовця;

керівникам та працівникам підконтрольних підприємств;

колишньому комерційному директору АТ "Запоріжжяобленерго".

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше НАБУ і САП викрили чинного нардепа у збагаченні на 13 млн гривень. На ці кошти він придбав котедж і земельну ділянку на узбережжі Чорного моря у селі Коблево, а також квартиру в центрі Києва площею 132,6 кв. м.

Також відомо, що за незаконне збагачення судитимуть генерала СБУ Іллю Вітюка. У грудні 2023 року підозрюваний придбав квартиру за 21,6 млн грн та оформив її на члена сім’ї. При цьому згідно з договором її вартість становить 12,8 млн грн.