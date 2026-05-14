Суд сьогодні обирає запобіжний захід Андрію Єрмаку: подробиці

Андрій Єрмак з адвокатом у приміщенні суду. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповець

Андрій Єрмак, який раніше очолював ОПУ, сьогодні, 14 травня, очікує на рішення суду щодо запобіжного заходу в межах кримінального провадження. Наразі відомо, що є вимога зі сторони обвинувачення відправити його під варту або призначити заставу у 180 млн грн.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Єрмак висловився щодо настрою в суді

У залі суду сьогодні вирішується питання про запобіжний захід для Андрія Єрмака, який раніше обіймав посаду голови Офісу Президента. Експосадовець уже прибув на засідання та готується заслухати ухвалу.

Позиція сторони обвинувачення у цій справі є досить жорсткою: прокурори вимагають взяти колишнього очільника ОП під варту. Як альтернативний варіант прокуратура пропонує надати підозрюваному право виходу на волю під заставу, розмір якої становить 180 мільйонів гривень.

Безпосередньо перед початком засідання Андрій Єрмак поспілкувався з журналісткою видання Новини.LIVE Галиною Остаповець.

На запитання щодо свого емоційного стану він відповів коротко та впевнено.

"Настрій нормальний, налаштований почути рішення суду", — заявив Єрмак.

Раніше Новини.LIVE інформував, що під час засідання суду 13 травня захисник Андрія Єрмака поставив під сумнів обґрунтованість обвинувачення. За словами адвоката, значна частина матеріалів, на які посилається сторона обвинувачення, базується переважно на припущеннях, а не на підтверджених фактах. Він заявив, що близько 95% інформації не має належного підтвердження, тому доказова база, на його думку, є недостатньою.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі відреагували на ці заяви. Прокурорка САП зазначила, що підозра сформована на підставі доказів, які вже були озвучені під час судового розгляду. Водночас вона наголосила, що це лише частина матеріалів, які перебувають у розпорядженні сторони обвинувачення.

Також Новини.LIVE повідомляв, що 12 травня суд мав визначити для Андрія Єрмака запобіжний захід. Попри проведення засідання, рішення тоді не ухвалили через те, що суд не встиг опрацювати увесь обсяг матеріалів справи. Наступного дня слухання продовжили, однак остаточне рішення щодо запобіжного заходу станом на той момент ще не було оголошене.