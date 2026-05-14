Суд сегодня избирает меру пресечения Андрею Ермаку: подробности

Андрей Ермак с адвокатом в помещении суда. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповец

Андрей Ермак, который ранее возглавлял ОПУ, сегодня, 14 мая, ожидает решения суда относительно меры пресечения в рамках уголовного производства. Известно, что есть требование со стороны обвинения отправить его под стражу или назначить залог в 180 млн грн.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Ермак высказался относительно настроения в суде

В зале суда сегодня решается вопрос о мере пресечения для Андрея Ермака, который ранее занимал должность главы Офиса Президента. Экс-чиновник уже прибыл на заседание и готовится заслушать решение.

Позиция стороны обвинения по этому делу достаточно жесткая: прокуроры требуют взять бывшего главу ОП под стражу. Как альтернативный вариант прокуратура предлагает предоставить подозреваемому право выхода на свободу под залог, размер которого составляет 180 миллионов гривен.

Непосредственно перед началом заседания Андрей Ермак пообщался с журналисткой издания Новини.LIVE Галиной Остаповец.

На вопрос о своем эмоциональном состоянии он ответил коротко и уверенно.

"Настроение нормальное, настроен услышать решение суда", — заявил Ермак.

Ранее Новини.LIVE информировал, что во время заседания суда 13 мая защитник Андрея Ермака поставил под сомнение обоснованность обвинения. По словам адвоката, значительная часть материалов, на которые ссылается сторона обвинения, базируется преимущественно на предположениях, а не на подтвержденных фактах. Он заявил, что около 95% информации не имеет должного подтверждения, поэтому доказательная база, по его мнению, является недостаточной.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре отреагировали на эти заявления. Прокурор САП отметила, что подозрение сформировано на основании доказательств, которые уже были озвучены во время судебного разбирательства. В то же время она подчеркнула, что это лишь часть материалов, которые находятся в распоряжении стороны обвинения.

Также Новини.LIVE сообщал, что 12 мая суд должен был определить для Андрея Ермака меру пресечения. Несмотря на проведение заседания, решение тогда не приняли из-за того, что суд не успел проработать весь объем материалов дела. На следующий день слушания продолжили, однако окончательное решение по мере пресечения по состоянию на тот момент еще не было объявлено.