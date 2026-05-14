Главная Новости дня Галущенко рассказал, с кем сидит в камере в СИЗО

Галущенко рассказал, с кем сидит в камере в СИЗО

Дата публикации 14 мая 2026 15:01
Галущенко рассказал, с кем сидит в камере в СИЗО
Экс-министр энергетики Герман Галущенко. Фото: кадр из видео

Бывший министр энергетики Герман Галущенко рассказал, в какой камере сейчас находится в СИЗО. По его словам, кроме него в камере есть еще три человека. У него нет отдельной камеры.

Об этом Галущенко заявил на заседании ВСК по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав и свобод человека во время действия военного положения, передает журналистка Новини.LIVE Анна Сирык.

Галущенко возмутился тем, что журналисты интересуются условиями его содержания

"Всем очень интересно мое условие содержания, имеет ли Галущенко отдельную камеру...Я не имею (отдельной камеры — ред.). Нас четверо", — сказал Галущенко.

По его словам, журналисты на некоторые нардепы отправляют запросы в СИЗО относительно условий содержания Галущенко.

"Я не понимаю, какая разница депутатам некоторым и прессе. Просто забрасывают СИЗО постоянно теми обращениями. А где? А какая камера?", — возмутился он.

Бывший чиновник считает, что этот интерес связан с желанием отомстить.

Как писали Новини.LIVE, во время заседания ВСК Галущенко заявил, что считает свое включение в уголовное производство необоснованным. Он отметил, что его "вписали" в это дело. Также экс-министр считает, что доказательств против него нет.

Галущенко доставили на заседание ВСК из СИЗО. Все время он был окружен стражей. После отчета его вернули в изолятор.

Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
