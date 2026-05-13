Галущенко заявил, что его "вписали" в дело Миндича как пособника
Во время заседания Временной следственной комиссии бывший министр энергетики Герман Галущенко прокомментировал подозрение, которое ему объявили. Он заявил, что считает свое включение в уголовное производство необоснованным и основанным на материалах дела другого фигуранта. В частности бизнесмена Тимура Миндича.
Об этом Галущенко заявил на заседании ВСК по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав и свобод человека во время действия военного положения, передает журналистка Новини.LIVE Анна Сирык.
Галущенко заявил об отсутствии доказательств по его делу
По словам Галущенко, его фамилия была добавлена к материалам как участника преступной организации в статусе пособника.
"Мое подозрение — это подозрение Миндича, где просто вписано еще одно лицо. Моя фамилия там есть как член этой преступной организации в качестве пособника", — заявил Галущенко.
Он отметил, что, по его мнению, следствие не имеет прямых доказательств его участия в финансовых или организационных схемах, которые ему инкриминируют.
Экс-министр также отметил, что в материалах дела отсутствуют записи его разговоров или фиксация передачи средств.
"Полтора года шло наблюдение, документирование, и меня там нет", — добавил он.
Бывший чиновник также поставил под сомнение объемы и содержание финансовых эпизодов, которые фигурируют в производстве, отметив, что они, по его мнению, не соответствуют публично озвученным суммам.
Он подчеркнул, что считает ключевым вопросом обоснованность самого включения его в дело в качестве фигуранта.
Как писали Новини.LIVE, Галущенко прибыл на ВСК из СИЗО. Все время рядом с ним была стража. Он может выйти из изолятора, уплатив 200 миллионов гривен залога.
Также Новини.LIVE сообщали, что Миндич хотел приобрести 50% компании Fire Point. Он предлагал совладельцам 100 млн долларов. Однако они отказались.