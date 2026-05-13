Галущенко заявил, что его "вписали" в дело Миндича как пособника

Галущенко заявил, что его "вписали" в дело Миндича как пособника

Дата публикации 13 мая 2026 22:31
Экс-министр энергетики Герман Галущенко. Фото: Новини.LIVE

Во время заседания Временной следственной комиссии бывший министр энергетики Герман Галущенко прокомментировал подозрение, которое ему объявили. Он заявил, что считает свое включение в уголовное производство необоснованным и основанным на материалах дела другого фигуранта. В частности бизнесмена Тимура Миндича.

Об этом Галущенко заявил на заседании ВСК по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав и свобод человека во время действия военного положения, передает журналистка Новини.LIVE Анна Сирык.

Галущенко заявил об отсутствии доказательств по его делу

По словам Галущенко, его фамилия была добавлена к материалам как участника преступной организации в статусе пособника.

"Мое подозрение  это подозрение Миндича, где просто вписано еще одно лицо. Моя фамилия там есть как член этой преступной организации в качестве пособника", — заявил Галущенко.

Он отметил, что, по его мнению, следствие не имеет прямых доказательств его участия в финансовых или организационных схемах, которые ему инкриминируют.

Экс-министр также отметил, что в материалах дела отсутствуют записи его разговоров или фиксация передачи средств.

"Полтора года шло наблюдение, документирование, и меня там нет", — добавил он.

Бывший чиновник также поставил под сомнение объемы и содержание финансовых эпизодов, которые фигурируют в производстве, отметив, что они, по его мнению, не соответствуют публично озвученным суммам.

Он подчеркнул, что считает ключевым вопросом обоснованность самого включения его в дело в качестве фигуранта.

Как писали Новини.LIVE, Галущенко прибыл на ВСК из СИЗО. Все время рядом с ним была стража. Он может выйти из изолятора, уплатив 200 миллионов гривен залога.

Также Новини.LIVE сообщали, что Миндич хотел приобрести 50% компании Fire Point. Он предлагал совладельцам 100 млн долларов. Однако они отказались.

Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
