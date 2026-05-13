Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Fire Point: Миндич хотел приобрести 50% компании за 100 млн долларов

Fire Point: Миндич хотел приобрести 50% компании за 100 млн долларов

Ua ru
Дата публикации 13 мая 2026 21:46
Fire Point: Миндич хотел приобрести 50% компании за 100 млн долларов
Совладельцы Fire Point. Фото: Новини.LIVE

Совладелец Fire Point Денис Штилерман заявил, что бизнесмен Тимур Миндич предлагал компании около 100 млн долларов за долю в бизнесе. По словам Штилермана, знакомство с Миндичем организовал Игорь Хмелев. После этого бизнесмен приехал на предприятие и ознакомился с работой компании.

Об этом Штилерман заявил на заседании ВСК по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав и свобод человека во время действия военного положения, передает журналистка Новини.LIVE Анна Сирык.

Миндич пытался купить долю Fire Point

"Он предложил нам около 100 миллионов долларов за долю компании", — заявил совладелец Fire Point.

Штилерман уточнил, что речь шла о приобретении 50% компании. В то же время он отметил, что на тот момент Fire Point уже оценивала свою стоимость значительно выше.

По словам совладельца компании, переговоры с Миндичем продолжались более года, а сумма потенциальной сделки со временем росла.

Читайте также:

Он также заявил, что после определенного этапа переговоров компания решила отказаться от сотрудничества. Окончательное решение, по словам Штилермана, приняли после того, как Миндич назвал человека, который должен был представлять его интересы.

Имя этого человека совладелец Fire Point публично раскрывать отказался.

Как писали Новини.LIVE, на заседании ВСК директор "Агентства оборонных закупок" Арсен Жумадилов рассказал, что разговаривал на "пленках Миндича" с экс-министром обороны Рустемом Умеровым и бизнесменом Тимуром Миндичем на русском. Он объяснил это тем, что они крымские татары. А они обычно общаются или на крымскотатарском, или на русском.

Также по словам Жумадилова, именно Умеров организовал его встречу с Миндичем. Она состоялась на квартире. Среди участников был гражданин Израиля.

дроны компании Тимур Миндич
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации