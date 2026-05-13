Глава АОЗ заявил, что на встречу с Миндичем его привез Умеров

Директор Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов. Фото: Новини.LIVE

Директор Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов рассказал о неформальной встрече с тогдашним министром обороны, а ныне секретарем СНБО Рустем Умеров и бизнесменом Тимуром Миндичем. По его словам, встреча состоялась в марте 2025 года. Он заявил, что не знал о ее истинной цели и не ожидал увидеть там Миндича.

Об этом Жумадилов заявил на заседании ВСК по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав и свобод человека во время действия военного положения, передает журналистка Новини.LIVE Анна Сирык.

Жумадилов рассказал детали ужина с Умеровым и Миндичем в Киеве

Как рассказал глава АОЗ, вечером ему позвонил Умеров и предложил подъехать. После этого министр забрал его на автомобиле возле места жительства и повез в жилой дом в центре Киева.

По словам Жумадилова, они заехали на паркинг, поднялись на лифте в квартиру, где уже находились Миндич и еще один гражданин Израиля. Встреча проходила якобы в формате ужина, а разговоры в основном велись на английском языке.

Во время общения, по словам Жумадилова, Миндич поднял тему контракта на поставку бронежилетов израильского производства. Глава АОЗ рассказал, что бизнесмена интересовало, будет ли оплачена поставка бронежилетов.

"Я сказал, что если будет контроль качества и все будет соответствовать условиям контракта — товар примут и оплатят. Если нет — не оплатят", — пояснил Жумадилов.

Он также отметил, что в своей работе руководствуется исключительно условиями контрактов и законодательством и не реагирует на посторонние просьбы или влияние.

Также во время заседания ВСК Жумадилов отметил, что закупка бронежилетов не была секретной, поскольку речь шла о товарах двойного назначения. По его словам, такие контракты оформлялись через систему Prozorro. В то же время именно после этой встречи понял возможную связь Миндича с контрактом на поставку бронежилетов.

Как писали Новини.LIVE, Жумадилов также объяснил, почему записи на "пленках Миндича" на русском. В частности разговор с Умеровым. По его словам, причиной является то, что они являются этническими крымскими татарами.

Также мы писали, что на заседание ВСК пришел экс-министр энергетики Герман Галущенко. Его привезли из СИЗО. Отметим, что он является одним из фигурантов операции "Мидас".