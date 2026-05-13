Очільник АОЗ заявив, що на зустріч із Міндічем його привіз Умєров

Директор Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов.

Директор Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов розповів про неформальну зустріч із тодішнім міністром оборони, а нині секретарем РНБО Рустем Умєров та бізнесменом Тимур Міндіч. За його словами, зустріч відбулася у березні 2025 року. Він заявив, що не знав про її справжню мету та не очікував побачити там Міндіча.

Про це Жумаділов заявив на засіданні ТСК з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану, передає журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

Жумаділов розповів деталі вечері з Умєровим та Міндічем у Києві

Як розповів очільник АОЗ, увечері йому зателефонував Умєров і запропонував під’їхати. Після цього міністр забрав його автомобілем біля місця проживання та повіз до житлового будинку у центрі Києва.

За словами Жумаділова, вони заїхали на паркінг, піднялися ліфтом до квартири, де вже перебували Міндіч та ще один громадянин Ізраїлю. Зустріч проходила нібито у форматі вечері, а розмови здебільшого велися англійською мовою.

Під час спілкування, за словами Жумаділова, Міндіч підняв тему контракту на постачання бронежилетів ізраїльського виробництва. Очільник АОЗ розповів, що бізнесмена цікавило, чи буде оплачено поставку бронежилетів.

"Я сказав, що якщо буде контроль якості і все буде відповідати умовам контракту — товар приймуть і оплатять. Якщо ні — не оплатять", — пояснив Жумаділов.

Він також наголосив, що у своїй роботі керується виключно умовами контрактів та законодавством і не реагує на сторонні прохання чи вплив.

Також під час засідання ТСК Жумаділов зазначив, що закупівля бронежилетів не була секретною, оскільки йшлося про товари подвійного призначення. За його словами, такі контракти оформлювалися через систему Prozorro. Водночас саме після цієї зустрічі зрозумів можливий зв’язок Міндіча із контрактом на постачання бронежилетів.

Як писали Новини.LIVE, Жумаділов також пояснив, чому записи на "плівках Міндіча" російською. Зокрема розмова з Умєровим. За його словами, причиною є те, що вони є етнічними кримськими татарами.

Також ми писали, що на засідання ТСК прийшов ексміністр енергетики Герман Галущенко. Його привезли з СІЗО. Зазначимо, що він є одним із фігурантів операції "Мідас".