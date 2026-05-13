Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервГламуркухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Жумаділов пояснив, чому на "плівках Міндіча" спілкувалися російською

Жумаділов пояснив, чому на "плівках Міндіча" спілкувалися російською

Ua ru
Дата публікації: 13 травня 2026 17:52
Жумаділов пояснив, чому на плівках Міндіча спілкувалися російською
Директор "Агенції оборонних закупівель" Арсен Жумаділов. Фото: Новини.LIVE

Директор "Агенції оборонних закупівель" Арсен Жумаділов пояснив, чому на "плівках Міндіча" керівництво Міноборони — зокрема він і ексміністр оборони Рустем Умєров — спілкуються російською мовою. Він нагадав, що і він, і Умєров є етнічними кримськими татарами. Тому у них прийнято між собою розмовляти або кримськотатарською, або російською.

Про це Жумаділов заявив на засіданні ТСК з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану, передає журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

Жумаділов заявив, що з Умєровим спілкується кримськотатарською або російською

"Міністр на тому етапі був етнічним кримським татарином. Я так само, етнічний кримський татарин. Ми між собою говоримо або кримськотатарською, або, якщо в присутності інших, так вже склалось історично повелось, ми говоримо звично російською. Це не те, щоб я цим пишався", — пояснив Жумаділов.

Проте директор "Агенції оборонних закупівель" наголосив, що під час офіційних спілкувань розмовляє українською.

"Але в даному випадку, для того, щоб ті оточуючі, бо міністр сказав, що є ще хтось, щоб вони розуміли, про що ми говоримо, ми говорили не українською мовою і не кримськотатарською", — додав він.

Читайте також:

Як писали Новини.LIVE, на засідання ТСК доставили ексміністра енергетики Германа Галущенка, який зараз перебуває у СІЗО. Він є одним із фігурантів операції "Мідас". Дана операція стосується корупції в енергетичній сфері.

Також Новини.LIVE писали про можливі порушення під час закупівлі бронежилетів у справі "Міндічгейту" на 1,6 млрд гривень. Про це заявила членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони Тетяна Ніколаєнко. Дану праву розслідують правоохоронці.

Міноборони Рустем Умєров Тимур Міндіч
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації