Жумаділов пояснив, чому на "плівках Міндіча" спілкувалися російською

Директор "Агенції оборонних закупівель" Арсен Жумаділов. Фото: Новини.LIVE

Директор "Агенції оборонних закупівель" Арсен Жумаділов пояснив, чому на "плівках Міндіча" керівництво Міноборони — зокрема він і ексміністр оборони Рустем Умєров — спілкуються російською мовою. Він нагадав, що і він, і Умєров є етнічними кримськими татарами. Тому у них прийнято між собою розмовляти або кримськотатарською, або російською.

Про це Жумаділов заявив на засіданні ТСК з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану, передає журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

"Міністр на тому етапі був етнічним кримським татарином. Я так само, етнічний кримський татарин. Ми між собою говоримо або кримськотатарською, або, якщо в присутності інших, так вже склалось історично повелось, ми говоримо звично російською. Це не те, щоб я цим пишався", — пояснив Жумаділов.

Проте директор "Агенції оборонних закупівель" наголосив, що під час офіційних спілкувань розмовляє українською.

"Але в даному випадку, для того, щоб ті оточуючі, бо міністр сказав, що є ще хтось, щоб вони розуміли, про що ми говоримо, ми говорили не українською мовою і не кримськотатарською", — додав він.

