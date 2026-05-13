Галущенка доставили із СІЗО на засідання ТСК

Герман Галущенко на засіданні ТСК. Фото: Новини.LIVE

Ексочільник Міністерства енергетики України Герман Галущенко прибув на засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства України та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану. Його доставили туди із СІЗО. Сьогодні він має відзвітувати на засіданні ТСК.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Анна Сірик із засідання ТСК.

Поруч із Галущенком перебуває варта.

Також на засіданні ТСК присутні:

директор "Агенції оборонних закупівель" Арсен Жумаділов ;

; волонтерка, директорка Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська.

Олена Дума, Арсен Жумаділов та Марія Берлінська. Фото: Новини.LIVE

Представники НАБУ та САП знову не з’явились на засідання. Гончаренко запросив їх на засідання 15 травня.

Як повідомляли Новини.LIVE, минулого року детективи НАБУ та САП розсекретили операцію "Мідас". Йдеться про корупційні схеми в енергетичній галузі. Встановлено, що колишні високопосадовці виводили державні гроші за кордон через офшорні компанії та фонди, спрямовуючи їх на особисті рахунки.

Серед фігурантів є і Галущенко. Станом на сьогодні він перебуває під вартою. Також суд призначив йому альтернативу у вигляді 200 мільйонів гривень застави.