НАБУ і САП: Умєров має статус свідка у розслідуванні

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура прокоментували участь секретаря Ради національної безпеки та оборони Рустема Умєрова у кримінальному провадженні, яке розслідують антикорупційні органи. Зазначається, що він має статус свідка.

Про це заявили директор НАБУ Семен Кривонос та директор САП Олександр Клименко під час брифінгу 12 травня, передає кореспондентка Новини.LIVE.

Роль Умєрова у розслідуванні НАБУ і САП

Семен Кривонос розповів, що щодо Умєрова здійснювались відповідні слідчі дії детективами НАБУ. За його словами, його допитували в межах досудового розслідування. Більше детелей з приводу цього розкрити не можуть.

Водночас Олександр Клименко зазначив, що наразі Рустем Умєров має статсу свідка в цьому кримінальному провадженні.

"Загалом неправильно говорити фігурує. Дії пана Умєрова перевірялися, він допитаний. На даний час в цьому кримінальному провадженні він має статус свідка", — сказав керівник САП.

Як писали Новини.LIVE, сьогодні ВАКС мав обрати запобіжний захід Андрію Єрмаку. Він заявив, що чекає справедливого рішення.

Однак після початку засідання суд заявив, що розгляне матеріали щодо причетності посадовця до будівництва кооперативу "Династія". Рішення щодо запобіжного заходу сьогодні, ймовірно, ухвалювати не будуть.

Зазначимо, 11 травня Єрмаку повідомили про підозру. Його вважають причетним до справи про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом.