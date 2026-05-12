НАБУ и САП: Умеров имеет статус свидетеля в расследовании

Секретарь СНБО Рустем Умеров. Фото: t.me/umerov_rustem

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура прокомментировали участие секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова в уголовном производстве, которое расследуют антикоррупционные органы. Отмечается, что он имеет статус свидетеля.

Об этом заявили директор НАБУ Семен Кривонос и директор САП Александр Клименко во время брифинга 12 мая, передает корреспондентка Новини.LIVE.

Роль Умерова в расследовании НАБУ и САП

Семен Кривонос рассказал, что в отношении Умерова осуществлялись соответствующие следственные действия детективами НАБУ. По его словам, его допрашивали в рамках досудебного расследования. Больше детелей по поводу этого раскрыть не могут.

В то же время Александр Клименко отметил, что сейчас Рустем Умеров имеет статус свидетеля в этом уголовном производстве.

"В общем неправильно говорить фигурирует. Действия господина Умерова проверялись, он допрошен. В настоящее время в этом уголовном производстве он имеет статус свидетеля", — сказал руководитель САП.

Как писали Новини.LIVE, сегодня ВАКС должен был избрать меру пресечения Андрею Ермаку. Он заявил, что ждет справедливого решения.

Однако после начала заседания суд заявил, что рассмотрит материалы о причастности чиновника к строительству кооператива "Династия". Решение о мере пресечения сегодня, вероятно, принимать не будут.

Отметим, 11 мая Ермаку сообщили о подозрении. Его считают причастным к делу о легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом.