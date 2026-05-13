Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Галущенко доставили из СИЗО на заседание ВСК

Галущенко доставили из СИЗО на заседание ВСК

Ua ru
Дата публикации 13 мая 2026 17:11
Галущенко доставили из СИЗО на заседание ВСК
Герман Галущенко на заседании ВСК. Фото: Новини.LIVE

Экс-глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко прибыл на заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционного законодательства Украины и соблюдения прав и свобод человека во время действия военного положения. Его доставили туда из СИЗО. Сегодня он должен отчитаться на заседании ВСК.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Анна Сирык с заседания ВСК.

Галущенко на ТСК
Экс-министр энергетики Герман Галущенко. Фото: Новини.LIVE

Представители НАБУ и САП снова не явились на заседание ВСК

Рядом с Галущенко находится стража.

Также на заседании ВСК присутствуют:

  • экс-глава АРМА Елена Дума;
  • директор "Агентства оборонных закупок" Арсен Жумадилов;
  • волонтер, директор Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская.
ТСК Гончаренка
Елена Дума, Арсен Жумадилов и Мария Берлинская. Фото: Новини.LIVE

Представители НАБУ и САП снова не явились на заседание. Гончаренко пригласил их на заседание 15 мая.

Читайте также:

Как сообщали Новини.LIVE, в прошлом году детективы НАБУ и САП рассекретили операцию "Мидас". Речь идет о коррупционных схемах в энергетической отрасли. Установлено, что бывшие чиновники выводили государственные деньги за границу через оффшорные компании и фонды, направляя их на личные счета.

Среди фигурантов есть и Галущенко. По состоянию на сегодня он находится под стражей. Также суд назначил ему альтернативу в виде 200 миллионов гривен залога.

Герман Галущенко Алексей Гончаренко СИЗО
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации