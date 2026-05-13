Галущенко доставили из СИЗО на заседание ВСК

Экс-глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко прибыл на заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционного законодательства Украины и соблюдения прав и свобод человека во время действия военного положения. Его доставили туда из СИЗО. Сегодня он должен отчитаться на заседании ВСК.

Рядом с Галущенко находится стража.

Также на заседании ВСК присутствуют:

экс-глава АРМА Елена Дума; директор "Агентства оборонных закупок" Арсен Жумадилов ;

; волонтер, директор Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская.

Представители НАБУ и САП снова не явились на заседание. Гончаренко пригласил их на заседание 15 мая.

Как сообщали Новини.LIVE, в прошлом году детективы НАБУ и САП рассекретили операцию "Мидас". Речь идет о коррупционных схемах в энергетической отрасли. Установлено, что бывшие чиновники выводили государственные деньги за границу через оффшорные компании и фонды, направляя их на личные счета.

Среди фигурантов есть и Галущенко. По состоянию на сегодня он находится под стражей. Также суд назначил ему альтернативу в виде 200 миллионов гривен залога.