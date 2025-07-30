Глава АРМА Елена Дума написала заявление об увольнении

Елена Дума. Фото: facebook.com/olena.duma.406836

Глава Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елена Дума заявила, что уходит с должности. Она уже написала заявление об увольнении.

Об этом Елена Дума сообщила в Facebook в среду, 30 июля.

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Увольнение Елены Думы

"Я написала заявление об увольнении с должности главы Национального агентства по розыску и менеджменту активов и прошу Правительство его удовлетворить", — отметила Дума.

По ее словам, именно сегодня вступил в силу закон об усилении институциональной способности АРМА, поэтому важно это сделать в этот день.

Дума подчеркнула, что вместе с командой долго шли к реальной трансформации органа. По ее словам, ранее он имел максимально негативную репутацию и отрицательный коэффициент полезного действия, а сейчас показывает значительные результаты. Речь идет о миллиардных поступлениях в госбюджет, прозрачных механизмах работы через Prozorro и Prozorro.Продажи, открытости и прочем.

"С сегодняшнего дня все эти изменения наконец официально закреплены в украинском законодательстве. Я начала эту каденцию с построения сильной профессиональной команды — движущей силы изменений. Мы это сделали все вместе, обеспечив действенный закон, не допустив в нем неконституционных норм", — отметила она.

Дума говорит, что это результаты работы большой команды профессионалов. Она поблагодарила их за преданный труд для государства.

По ее словам, впереди будет международный аудит. Она подписала заявление, чтобы обеспечить проведение его независимо.

"Ценя всех своих заместителей, верю, что правительство назначит временно исполняющим обязанности главы АРМА того, кто гармонично с этим вопросом справится и обеспечит достойное сопровождение международного аудита и эффективной работы Нацагентства на период проведения нового конкурса на должность главы АРМА", — отметила Дума.

Она рассказала, что сегодня будет переступать порог с АРМА, оставляя последний вклад государству на этой должности — плюс 16 миллионов гривен в бюджет от управления "трубой Медведчука".

Пост Думы. Фото: скриншот

Пост Думы. Фото: скриншот

Напомним, 27 июля украинский лидер Владимир Зеленский подписал законопроект № 12374-д, чем запустил реформу АРМА.

Ранее Дума положительно отреагировала на закон №12414, который ограничивает полномочия НАБУ и САП.