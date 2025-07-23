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Голова АРМА підтримала скандальний закон про НАБУ та САП

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 18:36
Голова АРМА підтримала №12414 скандальний закон про НАБУ та САП
Голова Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олена Дума. Фото: РБК-Україна

Голова Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олена Дума висловила публічну підтримку закону №12414, який змінює підпорядкування НАБУ та САП. Зміни спрямовані на очищення антикорупційної системи.

Свою заяву посадовиця зробила в Telegram у 23 липня.

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Дуда заявила, що ці зміни спрямовані на очищення антикорупційної системи від зовнішніх впливів і встановлення порядку в країні.

"Держава здійснила вірні кроки. В країні наводиться лад. Підтримую законопроєкт 12414", — написала вона.

Голова АРМА наголосила, що антикорупційна інфраструктура має функціонувати без впливу Росії, а усі державні та правоохоронні органи повинні працювати злагоджено.

За словами Думи, водночас певні особи намагалися просунути "псевдореформу" АРМА, попри те, що команда агентства вже запровадила прозорі процедури, а уряд підготував свій законопроєкт.

"Цю псевдореформу просували знайомі всім обличчя, які використовували міжнародних партнерів, не даючи їм правдиву інформацію. Вони формували образ України як "корумпованої держави", щоби отримувати більше коштів на себе", — йдеться у повідомленні.

Вона наголосила, що АРМА залишається частиною антикорупційної системи, створеної на вимогу ЄС та міжнародних партнерів, і виконує свою місію попри спроби дискредитації.

"Сьогодні українська антикорупційна система сильніша, ніж будь-коли. Я впевнена, що справжня справедливість і верховенство права подолають усі маніпуляції", — додала очільниця АРМА.

Раніше у партії "Слуга народу" визнали, що розуміють суспільне обурення через закон про НАБУ та САП. У фракції запевнили, що готові долучитися до спільного плану дій для врегулювання ситуації.

Також ми писали, що країни Євросоюзу відреагували на підписання в Україні закону № 12414, який обмежує діяльність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

НАБУ закон САП АРМА Україна
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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