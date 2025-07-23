Закон № 12414 про обмеження НАБУ та САП — як реагують країни ЄС

Прапори ЄС. Фото: Reuters

Країни Євросоюзу відреагували на підписання в Україні закону № 12414, який обмежує діяльність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. У МЗС деяких країн закликають Верхову Раду переглянути рішення.

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Реакція країн ЄС на підписання закону № 12414

Міністр Франції у справах Європи Бенжамен Хаддад закликав Україну переглянути закон, пише Sky News. Він заявив, що ситуацію "ще можна врятувати".

"Ще не пізно повернутися до цього питання. Ми будемо надзвичайно пильними в цьому питанні", — заявив він у інтерв'ю радіостанції France Inter.

Також ситуацію прокоментувати у МЗС Німеччини, де зазначили, що Україну й надалі оцінюватимуть за прогресом у антикорупційних реформах.

"Незалежність і сила антикорупційних інституцій України були ключовими для реформ останніх років. Україна й надалі оцінюватиметься за їхнім прогресом", — йдеться у заяві.

Коментар Німеччини щодо закону № 12414. Фото: скриншот

Серйозне занепокоєння підписання нового закону викликало і у Швеції.

"Закон, прийнятий вчора Верховною Радою України, викликає серйозне занепокоєння щодо незалежності українських антикорупційних інституцій. За останнє десятиліття Україна досягла значного прогресу в боротьбі з корупцією — важливо не зупинятися на досягнутому. Швеція залишається сильним партнером у проведенні реформ в Україні", — заявили у швецькому МЗС.

Коментар Швеції щодо закону № 12414. Фото: скриншот

Тим часом голова МЗС Нідерландів Каспар Велдкамп також зауважив, що втрата незалежності НАБУ та САП стане серйозним "кроком назад" для України.

"Антикорупційні інституції України є життєво важливими на шляху реформ. Обмеження їхньої діяльності було б значним кроком назад. Захист незалежності цих інституцій та подальший прогрес у сфері верховенства права залишаються ключовими для процесу вступу України до ЄС", — зазначив він у X.

Коментар Каспара Велдкампа щодо закону № 12414. Фото: скриншот

Що відомо про закон № 12414

22 липня Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №12414, який передбачає підпорядкування НАБУ та САП Генеральному прокурору. Того ж дня документ підписав і Президент України Володимир Зеленський.

У НАБУ та САП зробили заяву, що новий закон стає на зваді незалежній роботі інституцій та ставить під загрозу роботу антикорупційної системи в країні.

Прийняття такого рішення парламентом викликало хвилю протестів по всій Україні. Громадськість вийшла на мітинги із закликом скасувати закон.

У Єврокомісії також відреагували на зміни в українському законодавстві та закликали уряд переглянути своє рішення.

Наразі низка нардепів у Верховній Раді готує подання до Конституційного суду України щодо скасування закону про обмеження НАБУ та САП.