Закон № 12414 про обмеження НАБУ та САП — як реагують країни ЄС

Обмеження незалежності НАБУ та САП — як на це реагують країни ЄС
Країни Євросоюзу відреагували на підписання в Україні закону № 12414, який обмежує діяльність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. У МЗС деяких країн закликають Верхову Раду переглянути рішення.
Новини.LIVE розповідає детальніше.
Реакція країн ЄС на підписання закону № 12414
Міністр Франції у справах Європи Бенжамен Хаддад закликав Україну переглянути закон, пише Sky News. Він заявив, що ситуацію "ще можна врятувати".
"Ще не пізно повернутися до цього питання. Ми будемо надзвичайно пильними в цьому питанні", — заявив він у інтерв'ю радіостанції France Inter.
Також ситуацію прокоментувати у МЗС Німеччини, де зазначили, що Україну й надалі оцінюватимуть за прогресом у антикорупційних реформах.
"Незалежність і сила антикорупційних інституцій України були ключовими для реформ останніх років. Україна й надалі оцінюватиметься за їхнім прогресом", — йдеться у заяві.
Серйозне занепокоєння підписання нового закону викликало і у Швеції.
"Закон, прийнятий вчора Верховною Радою України, викликає серйозне занепокоєння щодо незалежності українських антикорупційних інституцій. За останнє десятиліття Україна досягла значного прогресу в боротьбі з корупцією — важливо не зупинятися на досягнутому. Швеція залишається сильним партнером у проведенні реформ в Україні", — заявили у швецькому МЗС.
Тим часом голова МЗС Нідерландів Каспар Велдкамп також зауважив, що втрата незалежності НАБУ та САП стане серйозним "кроком назад" для України.
"Антикорупційні інституції України є життєво важливими на шляху реформ. Обмеження їхньої діяльності було б значним кроком назад. Захист незалежності цих інституцій та подальший прогрес у сфері верховенства права залишаються ключовими для процесу вступу України до ЄС", — зазначив він у X.
Що відомо про закон № 12414
22 липня Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №12414, який передбачає підпорядкування НАБУ та САП Генеральному прокурору. Того ж дня документ підписав і Президент України Володимир Зеленський.
У НАБУ та САП зробили заяву, що новий закон стає на зваді незалежній роботі інституцій та ставить під загрозу роботу антикорупційної системи в країні.
Прийняття такого рішення парламентом викликало хвилю протестів по всій Україні. Громадськість вийшла на мітинги із закликом скасувати закон.
У Єврокомісії також відреагували на зміни в українському законодавстві та закликали уряд переглянути своє рішення.
Наразі низка нардепів у Верховній Раді готує подання до Конституційного суду України щодо скасування закону про обмеження НАБУ та САП.
Читайте Новини.LIVE!