Єврокомісарка Марта Кос прокоментувала законопроєкт №12414

Марта Кос. Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос прокоментувала ухвалення Верховною Радою України законопроєкту №12414 щодо обмеження НАБУ та САП. За її словами, це є серйозним кроком назад.

Про це Марта Кос повідомив у соцмережі X у вівторок, 22 липня.

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"Серйозно стурбована сьогоднішнім голосуванням у Раді. Демонтаж ключових гарантій, що захищають незалежність НАБУ, — це серйозний крок назад", — зазначила Кос.

За її словами, незалежні органи, такі як НАБУ та САП, мають велике значення для шляху України до Європейського Союзу.

"Верховенство права залишається в самому центрі переговорів про вступ до ЄС", — додала вона.

Допис Кос. Фото: скриншот

Нагадаємо, 22 липня ВРУ ухвалила законопроєкт №12414 щодо НАБУ та САП.

А речник Європейської комісії Гійом Мерс’є вже прокоментував рішення Ради. За його словами, НАБУ та САП повинні зберегти незалежність.

Згодом нардеп Ярослав Железняк розʼяснив законопроєкт №12414. Зокрема, якщо НАБУ не дотримуватиметься вказівок генерального прокурора, це може призвести до передачі провадження в інший орган.