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Главная Новости дня В Еврокомиссии отреагировали на закон об ограничении НАБУ и САП

В Еврокомиссии отреагировали на закон об ограничении НАБУ и САП

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Дата публикации 22 июля 2025 19:13
Еврокомиссар Марта Кос прокомментировала законопроект №12414
Марта Кос. Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос прокомментировала принятие Верховной Радой Украины законопроекта №12414 об ограничении НАБУ и САП. По ее словам, это является серьезным шагом назад.

Об этом Марта Кос сообщила в соцсети X во вторник, 22 июля.

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"Серьезно обеспокоена сегодняшним голосованием в Раде. Демонтаж ключевых гарантий, защищающих независимость НАБУ, — это серьезный шаг назад", — отметила Кос.

По ее словам, независимые органы, такие как НАБУ и САП, имеют большое значение для пути Украины в Европейский Союз.

"Верховенство права остается в самом центре переговоров о вступлении в ЕС", — добавила она.

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Пост Кос. Фото: скриншот

Напомним, 22 июля ВРУ приняла законопроект №12414 относительно НАБУ и САП.

А представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье уже прокомментировал решение Рады. По его словам, НАБУ и САП должны сохранить независимость.

Впоследствии нардеп Ярослав Железняк разъяснил законопроект №12414. В частности, если НАБУ не будет придерживаться указаний Генерального прокурора, это может привести к передаче производства в другой орган.

Европейский союз НАБУ САП Еврокомиссия законопроект
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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