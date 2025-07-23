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Главная Новости дня Ограничение независимости НАБУ и САП — как реагируют страны ЕС

Ограничение независимости НАБУ и САП — как реагируют страны ЕС

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 16:32
Закон № 12414 об ограничении НАБУ и САП — как реагируют страны ЕС
Флаги ЕС. Фото: Reuters

Страны Евросоюза отреагировали на подписание в Украине закона № 12414, который ограничивает деятельность Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В МИД некоторых стран призывают Верховую Раду пересмотреть решение.

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Реакция стран ЕС на подписание закона № 12414

Министр Франции по делам Европы Бенжамен Хаддад призвал Украину пересмотреть закон, пишет Sky News. Он заявил, что ситуацию "еще можно спасти".

"Еще не поздно вернуться к этому вопросу. Мы будем чрезвычайно бдительными в этом вопросе", — заявил он в интервью радиостанции France Inter.

Также ситуацию прокомментировали в МИД Германии, где отметили, что Украину и в дальнейшем будут оценивать по прогрессу в антикоррупционных реформах.

"Независимость и сила антикоррупционных институтов Украины были ключевыми для реформ последних лет. Украина и в дальнейшем будет оцениваться по их прогрессу", — говорится в заявлении.

У Німеччині прокоментували закон 12414
Комментарий Германии относительно закона № 12414. Фото: скриншот

Серьезное беспокойство подписание нового закона вызвало и в Швеции.

"Закон, принятый вчера Верховной Радой Украины, вызывает серьезное беспокойство относительно независимости украинских антикоррупционных институтов. За последнее десятилетие Украина достигла значительного прогресса в борьбе с коррупцией — важно не останавливаться на достигнутом. Швеция остается сильным партнером в проведении реформ в Украине", — заявили в шведском МИД.

У Швеції прокоментували закон 12414
Комментарий Швеции относительно закона № 12414. Фото: скриншот

Между тем глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп также отметил, что потеря независимости НАБУ и САП станет серьезным "шагом назад" для Украины.

"Антикоррупционные институты Украины являются жизненно важными на пути реформ. Ограничение их деятельности было бы значительным шагом назад. Защита независимости этих институтов и дальнейший прогресс в сфере верховенства права остаются ключевыми для процесса вступления Украины в ЕС", — отметил он в X.

У Нідерландах прокоментували закон 12414
Комментарий Каспара Велдкампа относительно закона № 12414. Фото: скриншот

Что известно о законе № 12414

22 июля Верховная Рада проголосовала за законопроект №12414, который предусматривает подчинение НАБУ и САП Генеральному прокурору. В тот же день документ подписал и Президент Украины Владимир Зеленский.

В НАБУ и САП сделали заявление, что новый закон становится препятствием независимой работе институтов и ставит под угрозу работу антикоррупционной системы в стране.

Принятие такого решения парламентом вызвало волну протестов по всей Украине. Общественность вышла на митинги с призывом отменить закон.

В Еврокомиссии также отреагировали на изменения в украинском законодательстве и призвали правительство пересмотреть свое решение.

Сейчас ряд нардепов в Верховной Раде готовит представление в Конституционный суд Украины об отмене закона об ограничении НАБУ и САП.

Европейский союз НАБУ закон МИД САП ЕС
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
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