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Низка нардепів хоче скасувати закон щодо НАБУ — як це можливо

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 14:53
У Раді готують подання для скасування закону №12414 щодо НАБУ та САП
Верховна Рада. Фото: пресслужба парламенту

Народні депутати готують подання до Конституційного суду України щодо скасування закону №12414, який передбачає підпорядкування Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Офісу Генерального прокурора. Водночас ініціатори планують зареєструвати окремий законопроєкт, який анулює скандальні норми ухваленого документа.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram в середу, 23 липня.

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Скасування закону

За словами Железняка, найближчим часом у Верховній Раді розпочнуть збір підписів на підтримку подання — для цього необхідно щонайменше 45 голосів парламентарів.

Нардеп наголосив, що під час ухвалення закону було зафіксовано низку процедурних порушень, що дає можливість оскаржити його в Конституційному суді.

"Готуємо конституційне подання. Тут доведеться трохи витратити час, щоб воно було максимально якісним. Є вже такі прецеденти, коли скасовували закони через порушення. Тут якраз влада максимально брудно вела його через зал", — заявив депутат.

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Повідомлення Железняка в Telegram

Паралельно нардепи закликають колег підписати альтернативний законопроєкт, який скасовує всі спірні норми закону №12414 щодо НАБУ і САП. Він уже з’явився у СЕДО під реєстраційним номером №170768.

"Гарний шанс виправити ту дурню, яку вчора 263 колеги прийняли", — додав Железняк.

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Повідомлення Железняка в Telegram

Депутат також закликав громадян звертатися до своїх обранців і питати, чи підтримали вони ініціативу. За його словами, боротьба за збереження незалежності антикорупційних інституцій триває і не завершиться на вчорашньому голосуванні.

"Ну і розголос. Розрахунок ОП що вже сьогодні всі забудуть. Думаю, на таку реакцію, як вчора, вони не розраховували", — підсумував нардеп.

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада України підтримала законопроєкт №12414, яким передбачено зміну підпорядкування антикорупційних органів. Відтепер НАБУ та САП працюватимуть під координацією Офісу Генерального прокурора. В ніч проти 23 червня закон про НАБУ і САП набув чинності. З текстом документа можна ознайомитися за посиланням.

Ярослав Железняк НАБУ суд закон САП народні депутати
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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