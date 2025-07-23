В Раде готовят обращение для отмены закона №12414 о НАБУ и САП

Верховная Рада. Фото: пресс-служба парламента

Народные депутаты готовят конституционное обращение в Конституционный суд Украины об отмене закона №12414, который предусматривает подчинение Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Офису Генерального прокурора. В то же время инициаторы планируют зарегистрировать отдельный законопроект, который аннулирует скандальные нормы принятого документа.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram в среду, 23 июля.

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Отмена закона

По словам Железняка, в ближайшее время в Верховной Раде начнут сбор подписей в поддержку конституционного обращения — для этого необходимо не менее 45 голосов парламентариев.

Нардеп отметил, что при принятии закона был зафиксирован ряд процедурных нарушений, что дает возможность обжаловать его в Конституционном суде.

"Готовим конституционное обращение. Здесь придется немного потратить время, чтобы оно было максимально качественным. Есть уже такие прецеденты, когда отменяли законы из-за нарушений. Здесь как раз власть максимально грязно вела его через зал", — заявил депутат.

Сообщение Железняка в Telegram

Параллельно нардепы призывают коллег подписать альтернативный законопроект, который отменяет все спорные нормы закона №12414 по НАБУ и САП. Он уже появился в СЕДО под регистрационным номером №170768.

"Хороший шанс исправить ту глупость, которую вчера 263 коллеги приняли", — добавил Железняк.

Сообщение Железняка в Telegram

Депутат также призвал граждан обращаться к своим избранникам и спрашивать, поддержали ли они инициативу. По его словам, борьба за сохранение независимости антикоррупционных институтов продолжается и не завершится на вчерашнем голосовании.

"Ну и огласка. Расчет на то, что уже сегодня все забудут. Думаю, на такую реакцию, как вчера, они не рассчитывали", — подытожил нардеп.

Напомним, 22 июля Верховная Рада Украины поддержала законопроект №12414, которым предусмотрено изменение подчинения антикоррупционных органов. Отныне НАБУ и САП будут работать под координацией Офиса Генерального прокурора. В ночь 23 июня закон о НАБУ и САП вступил в силу. С текстом документа можно ознакомиться по ссылке.