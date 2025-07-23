Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Ряд нардепов хочет отменить закон о НАБУ — как это возможно

Ряд нардепов хочет отменить закон о НАБУ — как это возможно

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 14:53
В Раде готовят обращение для отмены закона №12414 о НАБУ и САП
Верховная Рада. Фото: пресс-служба парламента

Народные депутаты готовят конституционное обращение в Конституционный суд Украины об отмене закона №12414, который предусматривает подчинение Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Офису Генерального прокурора. В то же время инициаторы планируют зарегистрировать отдельный законопроект, который аннулирует скандальные нормы принятого документа.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram в среду, 23 июля.

Реклама
Читайте также:

Отмена закона

По словам Железняка, в ближайшее время в Верховной Раде начнут сбор подписей в поддержку конституционного обращения — для этого необходимо не менее 45 голосов парламентариев.

Нардеп отметил, что при принятии закона был зафиксирован ряд процедурных нарушений, что дает возможность обжаловать его в Конституционном суде.

"Готовим конституционное обращение. Здесь придется немного потратить время, чтобы оно было максимально качественным. Есть уже такие прецеденты, когда отменяли законы из-за нарушений. Здесь как раз власть максимально грязно вела его через зал", — заявил депутат.

null
Сообщение Железняка в Telegram

Параллельно нардепы призывают коллег подписать альтернативный законопроект, который отменяет все спорные нормы закона №12414 по НАБУ и САП. Он уже появился в СЕДО под регистрационным номером №170768.

"Хороший шанс исправить ту глупость, которую вчера 263 коллеги приняли", — добавил Железняк.

null
Сообщение Железняка в Telegram

Депутат также призвал граждан обращаться к своим избранникам и спрашивать, поддержали ли они инициативу. По его словам, борьба за сохранение независимости антикоррупционных институтов продолжается и не завершится на вчерашнем голосовании.

"Ну и огласка. Расчет на то, что уже сегодня все забудут. Думаю, на такую реакцию, как вчера, они не рассчитывали", — подытожил нардеп.

Напомним, 22 июля Верховная Рада Украины поддержала законопроект №12414, которым предусмотрено изменение подчинения антикоррупционных органов. Отныне НАБУ и САП будут работать под координацией Офиса Генерального прокурора. В ночь 23 июня закон о НАБУ и САП вступил в силу. С текстом документа можно ознакомиться по ссылке.

Ярослав Железняк НАБУ суд закон САП народные депутаты
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации