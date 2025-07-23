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Арахамія зробив заяву щодо закону про НАБУ і САП

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 16:39
Арахамія заявив, що влада бачить невдоволення щодо закону № 12414
Давид Арахамія. Фото: Telegram Давида Арахамії

У "Слузі народу" заявили про розуміння суспільного невдоволення щодо закону про НАБУ та САП. Вони пообіцяли підтримати майбутній план дій.

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" в Раді Давид Арахамія у Telegram у середу, 23 липня.

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Пост Арахамії. Фото: скриншот

Що сказали у "Слузі народу" щодо закону про НАБУ та САП

"Ми бачимо, що є невдоволення, будемо на нього реагувати. Як тільки буде представлений загальний план дій, ми у Верховній Раді готові політично його підтримати, надати необхідні ресурси та забезпечити потрібні рішення", — заявив Арахамія.

Арахамія спростував міфи щодо законопроєкту №12414. За його словами, у документі ніколи не йшлося про ліквідацію НАБУ, САП або НАЗК, а заяви про "демонтаж антикорупційної інфраструктури" є необґрунтованими. Законопроєкт не зачіпає роботу цих органів — вони продовжують працювати у звичайному режимі.

Арахамія наголосив, що за весь час роботи нинішнього парламенту не було жодних спроб послабити антикорупційні органи. Навпаки, одним із перших рішень Верховної Ради стало посилення антикорупційної інфраструктури. Зокрема, було надано НАБУ повноваження самостійно прослуховувати підозрюваних (законопроєкт №1009), підвищено незалежність НАЗК та впроваджено процедуру відбору його керівника за участі міжнародних партнерів (законопроєкт №1029), а також розблоковано роботу Вищого антикорупційного суду (законопроєкт №1025).

Окрім цього, депутат підкреслив підтримку парламентом інших антикорупційних ініціатив: зняття депутатської недоторканності, повернення покарань за незаконне збагачення та введення кримінальної відповідальності за неправдиві дані у деклараціях.

"Ми готові і надалі підтримувати політично все, що необхідно для ефективної роботи правоохоронної системи, і розглянемо будь-які запропоновані зміни", — резюмував голова фракції.

Раніше Генеральний прокурор Руслан Кравченко детально роз’яснив, яким чином органи НАБУ та САП продовжать свою діяльність після набуття чинності закону №12414.

Крім того, нардепка від фракції "Європейська Солідарність" Софія Федина заявила, що закон №12414 щодо ліквідації незалежності НАБУ та САП має серйозні загрози для України. Так, держава може втратити безвіз та європейську допомогу.

Давид Арахамія НАБУ скандал САП Слуга народу
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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