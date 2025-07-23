Закон №12414 - НАБУ та САП не підпорядковуватимуться Генпрокурору

Руслан Кравченко. Фото: Київська ОВА

Генеральний прокурор Руслан Кравченко пояснив, як відбуватиметься робота Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. За його словами, вони не будуть підпорядковуватись генпрокурору після підписання закону №12414.

Про це пише Укрінформ.

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Кравченко наголосив, що прийняття законів чи внесення правок — це робота народних депутатів Верховної Ради. За його словами, ухвалений закон №12414 не передбачає підпорядкування НАБУ та САП Генеральному прокурору.

"Вони мені не підпорядковуються. НАБУ точно не підпорядковується. САП у зв'язку зі змінами, ми одна система: один орган системи органів прокуратури. САП, відповідно до Закону України "Про прокуратуру" як був, так і залишається в статусі департаменту. І ми будемо однією сім'єю", — зазначив він.

Голова ОГП додав, що ці структури будуть працювати за своїми кримінальними провадженнями, а Генеральна прокуратура — за своїми та разом будуть "один одному допомагати".

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12414, який, за словами депутатів, передбачає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Згодом документ підписав голова парламенту Руслан Стефанчук та Президент України Володимир Зеленський.

Пані Єврокомісар Марта Кос розкритикувала закон та заявила, що Європейська комісія продовжить співпрацю з Україною над необхідними реформами щодо верховенства права.