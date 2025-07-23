Закон №12414 - НАБУ и САП не будут подчиняться Генпрокурору

Руслан Кравченко. Фото: Киевская ОВА

Генеральный прокурор Руслан Кравченко объяснил, как будет происходить работа Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. По его словам, они не будут подчиняться генпрокурору после подписания закона №12414.

Об этом пишет Укринформ.

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Кравченко отметил, что принятие законов или внесение поправок - это работа народных депутатов Верховной Рады. По его словам, принятый закон №12414 не предусматривает подчинение НАБУ и САП Генеральному прокурору.

"Они мне не подчиняются. НАБУ точно не подчиняется. САП в связи с изменениями, мы одна система: один орган системы органов прокуратуры. САП, согласно Закону Украины "О прокуратуре" как был, так и остается в статусе департамента. И мы будем одной семьей", — отметил он.

Председатель ОГП добавил, что эти структуры будут работать по своим уголовным производствам, а Генеральная прокуратура — по своим и вместе будут "друг другу помогать".

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект №12414, который, по словам депутатов, предусматривает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Впоследствии документ подписал председатель парламента Руслан Стефанчук и Президент Украины Владимир Зеленский.

Госпожа Еврокомиссар Марта Кос раскритиковала закон и заявила, что Европейская комиссия продолжит сотрудничество с Украиной над необходимыми реформами по верховенству права.