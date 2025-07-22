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Головна Новини дня Єврокомісар провела розмову із Свириденко щодо закону про НАБУ

Єврокомісар провела розмову із Свириденко щодо закону про НАБУ

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 23:58
Єврокомісар розкритикувала закон №12414 - що відомо
Марта Кос. Фото: Reuters

Премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко та віцепремʼєр з євроінтеграції Тарас Качка провели онлайн-розмову з єврокомісаркою з розширення Мартою Кос. Вони говорили про законопроєкт, який прийняла Верховна рада, що обмежує діяльність НАБУ та САП.

Про це повідомляє єврокомісар з питань розширення Марта Кос у соцмережі X у вівторок, 22 липня.

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Пост Марти Кос. Фото: скриншот

Єврокомісар розкритикувала закон

"Висловила серйозну стурбованість щодо останніх подій у сфері верховенства права, особливо щодо змін, прийнятих до закону про НАБУ та САП", — підкреслила вона.

Кос підкреслила, що Європейська комісія продовжуватимемо співпрацю з Україною над необхідними реформами у сфері верховенства права та просуванням її шляху до ЄС.

Раніше народний депутат Ярослав Железняк надав роз’яснення щодо змісту законопроєкту №12414. Документ, зокрема, передбачає зміну структури підпорядкування Спеціалізованої антикорупційної прокуратури: відтепер прокурори САП вважатимуть своїм керівником не очільника САП, а Генерального прокурора.

Також нардеп Олексій Кучеренко обговорив суть законопроєкту, який передбачає обмеження повноважень НАБУ та САП.

НАБУ САП Єврокомісія Юлія Свириденко критика
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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