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Главная Новости дня Еврокомиссар провела разговор со Свириденко по закону о НАБУ

Еврокомиссар провела разговор со Свириденко по закону о НАБУ

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 23:58
Еврокомиссар раскритиковала закон №12414 - что известно
Марта Кос. Фото: Reuters

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко и вице-премьер по евроинтеграции Тарас Качка провели онлайн-разговор с еврокомиссаром по расширению Мартой Кос. Они говорили о законопроекте, который приняла Верховная рада, ограничивающем деятельность НАБУ и САП.

Об этом сообщает еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в соцсети X во вторник, 22 июля.

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Пост Марты Кос. Фото: скриншот

Еврокомиссар раскритиковала закон

"Выразила серьезную обеспокоенность относительно последних событий в сфере верховенства права, особенно относительно изменений, принятых в закон о НАБУ и САП", — подчеркнула она.

Кос подчеркнула, что Европейская комиссия будет продолжать сотрудничество с Украиной над необходимыми реформами в сфере верховенства права и продвижением ее пути в ЕС.

Ранее народный депутат Ярослав Железняк предоставил разъяснения относительно содержания законопроекта №12414. Документ, в частности, предусматривает изменение структуры подчинения Специализированной антикоррупционной прокуратуры: отныне прокуроры САП будут считать своим руководителем не главу САП, а Генерального прокурора.

Также нардеп Алексей Кучеренко обсудил суть законопроекта, который предусматривает ограничение полномочий НАБУ и САП.

НАБУ САП Еврокомиссия Юлия Свириденко критика
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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