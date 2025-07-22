Еврокомиссар раскритиковала закон №12414 - что известно

Марта Кос. Фото: Reuters

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко и вице-премьер по евроинтеграции Тарас Качка провели онлайн-разговор с еврокомиссаром по расширению Мартой Кос. Они говорили о законопроекте, который приняла Верховная рада, ограничивающем деятельность НАБУ и САП.

Об этом сообщает еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в соцсети X во вторник, 22 июля.

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"Выразила серьезную обеспокоенность относительно последних событий в сфере верховенства права, особенно относительно изменений, принятых в закон о НАБУ и САП", — подчеркнула она.

Кос подчеркнула, что Европейская комиссия будет продолжать сотрудничество с Украиной над необходимыми реформами в сфере верховенства права и продвижением ее пути в ЕС.

Ранее народный депутат Ярослав Железняк предоставил разъяснения относительно содержания законопроекта №12414. Документ, в частности, предусматривает изменение структуры подчинения Специализированной антикоррупционной прокуратуры: отныне прокуроры САП будут считать своим руководителем не главу САП, а Генерального прокурора.

Также нардеп Алексей Кучеренко обсудил суть законопроекта, который предусматривает ограничение полномочий НАБУ и САП.