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Головна Новини дня Нардепка пояснила ризики щодо ЄС після закону про НАБУ й САП

Нардепка пояснила ризики щодо ЄС після закону про НАБУ й САП

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 13:00
Втрата безвізу та допомоги ЄС — ризики закону про НАБУ й САП
Народна депутатка Софія Федина. Фото: Новини.LIVE

Закон №12414 щодо ліквідації незалежності НАБУ та САП має серйозні загрози для України. Так, держава може втратити безвіз та європейську допомогу.

Про це розповіла нардепка від фракції "Європейська Солідарність" Софія Федина в ефірі Ранок.LIVE.

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Закон щодо НАБУ та САП

"Європейські інституції в шоці, як за одну ніч можна розвернути країну від ЄС до Росії. Незалежність САП, НАБУ та інших антикорупційних органів від влади, а Генпрокурор це в цьому випадку представник влади", — сказала Федина.

За її словами, це були передумови нашого європейського майбутнього. Нардепка вважає, що цей закон може стати передумовою позбавлення України безвізу та асоціації. 

Водночас існує вірогідність, що Україні можуть призупинити допомогу або й зовсім зупинити.

"В такому випадку ми залишимося сам на сам. НАБУ та САП були маркерами нашої євроінтеграції, і якщо їх не буде, ми просто втрачаємо майбутнє. Саме тому на вулиці вийшли люди", — додала Федина.

Раніше Генеральний прокурор Руслан Кравченко пояснив, як відбуватиметься робота НАБУ та САП після закону №12414.

Українці невдоволенні цим документом, тому вийшли на протести в різних містах. На це відреагував Президент України Володимир Зеленський.

Європейський союз НАБУ закон САП безвізовий режим війна в Україні
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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