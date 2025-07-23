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Головна Новини дня У Миколаєві мітинг проти закону щодо НАБУ та САП — фоторепортаж

У Миколаєві мітинг проти закону щодо НАБУ та САП — фоторепортаж

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 11:59
У Миколаєві триває мітинг проти закону ​№12414 - фоторепортаж
Учасники мітингу. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Миколаєві у середу, 23 липня, відбувся мітинг проти законопроєкту №12414. Документ передбачає ліквідацію незалежності Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. 

На місці побував фотожурналіст Новини.LIVE Ігор Кузнєцов.

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Мітинг у Миколаєві 23 липня

Сьогодні вранці небайдужі мешканці Миколаєва вийшли на вулиці, аби протестувати проти закону №12414, який вчора ухвалила Верховна Рада та підписав Президент України Володимир Зеленський.

Учасники мітингу проти закону №12414 на центральній площі Миколаєва
Учасники мітингу. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Мешканці Миколаєва тримають плакати під час акції протесту
Люди вийшли на акцію. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Люди вийшли на мітинг, щоб висловити незгоду з ліквідацією незалежності НАБУ та САП
Мешканці Миколаєва на мітингу. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Миколаївці стояли з плакатами, аби привернути увагу та унеможливити ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Протестувальники у Миколаєві з табличками з вимогами ветувати закон №12414
Учасники акції у Миколаєві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Акція протесту проти підписаного закону про підпорядкування антикорупційних органів
Люди з табличками на акції. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Миколаївці на вулиці під час мирної демонстрації 23 липня
Люди вийшли на протест. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

На табличках в руках протестувальників були такі написи:

"Вето на №12414", "Ні корупції, проти №12414", "Країна не має триматися на чесному слові", "Нахіба мені система, що працює проти мене?", "Ми проти" тощо.

Мешканці Миколаєва закликають владу зберегти незалежність НАБУ та САП
Учасники протесту у Миколаєві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Люди з плакатами та гаслами під час протесту на захист антикорупційних інституцій
Люди, які вийшли з плакатами. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, 22 липня парламент ухвалив законопроєкт №12414. Згодом його підписав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та Президент України Володимир Зеленський.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко пояснив, що зміниться у роботі НАБУ та САП після ухвалення закону.

мітинг НАБУ САП протести Миколаїв акція
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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