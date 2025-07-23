У Миколаєві триває мітинг проти закону ​№12414 - фоторепортаж

Учасники мітингу. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Миколаєві у середу, 23 липня, відбувся мітинг проти законопроєкту №12414. Документ передбачає ліквідацію незалежності Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

На місці побував фотожурналіст Новини.LIVE Ігор Кузнєцов.

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Мітинг у Миколаєві 23 липня

Сьогодні вранці небайдужі мешканці Миколаєва вийшли на вулиці, аби протестувати проти закону №12414, який вчора ухвалила Верховна Рада та підписав Президент України Володимир Зеленський.

Учасники мітингу. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Люди вийшли на акцію. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Мешканці Миколаєва на мітингу. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Миколаївці стояли з плакатами, аби привернути увагу та унеможливити ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Учасники акції у Миколаєві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Люди з табличками на акції. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Люди вийшли на протест. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

На табличках в руках протестувальників були такі написи:

"Вето на №12414", "Ні корупції, проти №12414", "Країна не має триматися на чесному слові", "Нахіба мені система, що працює проти мене?", "Ми проти" тощо.

Учасники протесту у Миколаєві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Люди, які вийшли з плакатами. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, 22 липня парламент ухвалив законопроєкт №12414. Згодом його підписав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та Президент України Володимир Зеленський.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко пояснив, що зміниться у роботі НАБУ та САП після ухвалення закону.