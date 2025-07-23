У Миколаєві триває мітинг проти закону ​№12414 - фоторепортаж

У Миколаєві мітинг проти закону щодо НАБУ та САП — фоторепортаж
У Миколаєві у середу, 23 липня, відбувся мітинг проти законопроєкту №12414. Документ передбачає ліквідацію незалежності Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
На місці побував фотожурналіст Новини.LIVE Ігор Кузнєцов.
Мітинг у Миколаєві 23 липня
Сьогодні вранці небайдужі мешканці Миколаєва вийшли на вулиці, аби протестувати проти закону №12414, який вчора ухвалила Верховна Рада та підписав Президент України Володимир Зеленський.
Миколаївці стояли з плакатами, аби привернути увагу та унеможливити ліквідацію незалежності НАБУ та САП.
На табличках в руках протестувальників були такі написи:
"Вето на №12414", "Ні корупції, проти №12414", "Країна не має триматися на чесному слові", "Нахіба мені система, що працює проти мене?", "Ми проти" тощо.
Нагадаємо, 22 липня парламент ухвалив законопроєкт №12414. Згодом його підписав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та Президент України Володимир Зеленський.
Генеральний прокурор Руслан Кравченко пояснив, що зміниться у роботі НАБУ та САП після ухвалення закону.
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