В Николаеве продолжается митинг против закона №12414 - фоторепортаж

В Николаеве митинг против закона о НАБУ и САП — фоторепортаж
В Николаеве в среду, 23 июля, состоялся митинг против законопроекта №12414. Документ предусматривает ликвидацию независимости Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
На месте побывал фотожурналист Новини.LIVE Игорь Кузнецов.
Митинг в Николаеве 23 июля
Сегодня утром неравнодушные жители Николаева вышли на улицы, чтобы протестовать против закона №12414, который вчера приняла Верховная Рада и подписал Президент Украины Владимир Зеленский.
Николаевцы стояли с плакатами, чтобы привлечь внимание и сделать невозможным ликвидацию независимости НАБУ и САП.
На табличках в руках протестующих были такие надписи:
"Вето на №12414", "Нет коррупции, против №12414", "Страна не должна держаться на честном слове", "Нахрена мне система, которая работает против меня?", "Мы против" и тому подобное.
Напомним, 22 июля парламент принял законопроект №12414. Впоследствии его подписал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и Президент Украины Владимир Зеленский.
Генеральный прокурор Руслан Кравченко объяснил, что изменится в работе НАБУ и САП после принятия закона.
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