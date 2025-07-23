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В Николаеве митинг против закона о НАБУ и САП — фоторепортаж

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 11:59
В Николаеве продолжается митинг против закона №12414 - фоторепортаж
Участники митинга. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Николаеве в среду, 23 июля, состоялся митинг против законопроекта №12414. Документ предусматривает ликвидацию независимости Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

На месте побывал фотожурналист Новини.LIVE Игорь Кузнецов.

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Митинг в Николаеве 23 июля

Сегодня утром неравнодушные жители Николаева вышли на улицы, чтобы протестовать против закона №12414, который вчера приняла Верховная Рада и подписал Президент Украины Владимир Зеленский.

Учасники мітингу проти закону №12414 на центральній площі Миколаєва
Участники митинга. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Мешканці Миколаєва тримають плакати під час акції протесту
Люди вышли на акцию. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Люди вийшли на мітинг, щоб висловити незгоду з ліквідацією незалежності НАБУ та САП
Жители Николаева на митинге. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Николаевцы стояли с плакатами, чтобы привлечь внимание и сделать невозможным ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Протестувальники у Миколаєві з табличками з вимогами ветувати закон №12414
Участники акции в Николаеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Акція протесту проти підписаного закону про підпорядкування антикорупційних органів
Люди с табличками на акции. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Миколаївці на вулиці під час мирної демонстрації 23 липня
Люди вышли на протест. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

На табличках в руках протестующих были такие надписи:

"Вето на №12414", "Нет коррупции, против №12414", "Страна не должна держаться на честном слове", "Нахрена мне система, которая работает против меня?", "Мы против" и тому подобное.

Мешканці Миколаєва закликають владу зберегти незалежність НАБУ та САП
Участники протеста в Николаеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Люди з плакатами та гаслами під час протесту на захист антикорупційних інституцій
Люди, которые вышли с плакатами. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Напомним, 22 июля парламент принял законопроект №12414. Впоследствии его подписал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и Президент Украины Владимир Зеленский.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко объяснил, что изменится в работе НАБУ и САП после принятия закона.

митинг НАБУ САП протесты Николаев акция
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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