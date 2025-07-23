В Николаеве продолжается митинг против закона №12414 - фоторепортаж

Участники митинга. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Николаеве в среду, 23 июля, состоялся митинг против законопроекта №12414. Документ предусматривает ликвидацию независимости Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

На месте побывал фотожурналист Новини.LIVE Игорь Кузнецов.

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Митинг в Николаеве 23 июля

Сегодня утром неравнодушные жители Николаева вышли на улицы, чтобы протестовать против закона №12414, который вчера приняла Верховная Рада и подписал Президент Украины Владимир Зеленский.

Участники митинга. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Люди вышли на акцию. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Жители Николаева на митинге. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Николаевцы стояли с плакатами, чтобы привлечь внимание и сделать невозможным ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Участники акции в Николаеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Люди с табличками на акции. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Люди вышли на протест. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

На табличках в руках протестующих были такие надписи:

"Вето на №12414", "Нет коррупции, против №12414", "Страна не должна держаться на честном слове", "Нахрена мне система, которая работает против меня?", "Мы против" и тому подобное.

Участники протеста в Николаеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Люди, которые вышли с плакатами. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Напомним, 22 июля парламент принял законопроект №12414. Впоследствии его подписал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и Президент Украины Владимир Зеленский.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко объяснил, что изменится в работе НАБУ и САП после принятия закона.