Потеря безвиза и помощи ЕС - риски закона о НАБУ и САП

Нардеп объяснила риски в отношении ЕС после закона о НАБУ и САП
Закон №12414 о ликвидации независимости НАБУ и САП имеет серьезные угрозы для Украины. Так, государство может потерять безвиз и европейскую помощь.
Об этом рассказала нардеп от фракции "Европейская Солидарность" София Федина в эфире Ранок.LIVE.
Закон о НАБУ и САП
"Европейские институты в шоке, как за одну ночь можно развернуть страну от ЕС к России. Независимость САП, НАБУ и других антикоррупционных органов от власти, а Генпрокурор это в этом случае представитель власти", — сказала Федина.
По ее словам, это были предпосылки нашего Европейского будущего. Нардеп считает, что этот закон может стать предпосылкой лишения Украины безвиза и ассоциации.
В то же время существует вероятность, что Украине могут приостановить помощь или вовсе остановить.
"В таком случае мы останемся один на один. НАБУ и САП были маркерами нашей евроинтеграции и если их не будет, мы просто теряем будущее и именно поэтому на улицы вышли люди", — добавила Федина.
Ранее Генеральный прокурор Руслан Кравченко объяснил, как будет происходить работа НАБУ и САП после закона №12414.
Украинцы недовольны этим документом, поэтому вышли на протесты в разных городах. На это отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский.
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