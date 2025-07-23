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Нардеп объяснила риски в отношении ЕС после закона о НАБУ и САП

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 13:00
Потеря безвиза и помощи ЕС - риски закона о НАБУ и САП
Народный депутат София Федина. Фото: Новини.LIVE

Закон №12414 о ликвидации независимости НАБУ и САП имеет серьезные угрозы для Украины. Так, государство может потерять безвиз и европейскую помощь.

Об этом рассказала нардеп от фракции "Европейская Солидарность" София Федина в эфире Ранок.LIVE.

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"Европейские институты в шоке, как за одну ночь можно развернуть страну от ЕС к России. Независимость САП, НАБУ и других антикоррупционных органов от власти, а Генпрокурор это в этом случае представитель власти", — сказала Федина.

По ее словам, это были предпосылки нашего Европейского будущего. Нардеп считает, что этот закон может стать предпосылкой лишения Украины безвиза и ассоциации.

В то же время существует вероятность, что Украине могут приостановить помощь или вовсе остановить.

"В таком случае мы останемся один на один. НАБУ и САП были маркерами нашей евроинтеграции и если их не будет, мы просто теряем будущее и именно поэтому на улицы вышли люди", — добавила Федина.

Ранее Генеральный прокурор Руслан Кравченко объяснил, как будет происходить работа НАБУ и САП после закона №12414.

Украинцы недовольны этим документом, поэтому вышли на протесты в разных городах. На это отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский.

Европейский союз НАБУ закон САП безвизовый режим война в Украине
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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