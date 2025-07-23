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Главная Новости дня Арахамия сделал заявление относительно закона о НАБУ и САП

Арахамия сделал заявление относительно закона о НАБУ и САП

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 16:39
Арахамия заявил, что власть видит недовольство относительно закона № 12414
Давид Арахамия. Фото: Telegram Давида Арахамии

В "Слуге народа" заявили о понимании общественного недовольства относительно закона о НАБУ и САП. Они пообещали поддержать будущий план действий.

Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия в Telegram в среду, 23 июля.

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Пост Арахамии. Фото: скриншот

Что сказали в "Слуге народа" относительно закона о НАБУ и САП

"Мы видим, что есть недовольство, будем на него реагировать. Как только будет представлен общий план действий, мы в Верховной Раде готовы политически его поддержать, предоставить необходимые ресурсы и обеспечить нужные решения", — заявил Арахамия.

Арахамия опроверг мифы относительно законопроекта №12414. По его словам, в документе никогда не говорилось о ликвидации НАБУ, САП или НАПК, а заявления о "демонтаже антикоррупционной инфраструктуры" являются необоснованными. Законопроект не затрагивает работу этих органов — они продолжают работать в обычном режиме.

Арахамия подчеркнул, что за все время работы нынешнего парламента не было никаких попыток ослабить антикоррупционные органы. Наоборот, одним из первых решений Верховной Рады стало усиление антикоррупционной инфраструктуры. В частности, было предоставлено НАБУ полномочия самостоятельно прослушивать подозреваемых (законопроект №1009), повышена независимость НАПК и внедрена процедура отбора его руководителя с участием международных партнеров (законопроект №1029), а также разблокирована работа Высшего антикоррупционного суда (законопроект №1025).

Кроме этого, депутат подчеркнул поддержку парламентом других антикоррупционных инициатив: снятие депутатской неприкосновенности, возвращение наказаний за незаконное обогащение и введение уголовной ответственности за ложные данные в декларациях.

"Мы готовы и в дальнейшем поддерживать политически все, что необходимо для эффективной работы правоохранительной системы, и рассмотрим любые предложенные изменения", — резюмировал глава фракции.

Ранее Генеральный прокурор Руслан Кравченко подробно разъяснил, каким образом органы НАБУ и САП продолжат свою деятельность после вступления в силу закона №12414.

Кроме того, нардеп от фракции "Европейская Солидарность" София Федина заявила, что закон №12414 о ликвидации независимости НАБУ и САП имеет серьезные угрозы для Украины. Так, государство может потерять безвиз и европейскую помощь.

Давид Арахамия НАБУ скандал САП Слуга народа
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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