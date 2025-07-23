Глава АРМА поддержала №12414 скандальный закон о НАБУ и САП №12414

Глава Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елена Дума. Фото: РБК-Украина

Глава Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елена Дума выразила публичную поддержку закону №12414, который меняет подчинение НАБУ и САП. Изменения направлены на очищение антикоррупционной системы.

Свое заявление чиновница сделала в Telegram в 23 июля.

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Дуда заявила, что эти изменения направлены на очищение антикоррупционной системы от внешних влияний и установление порядка в стране.

"Государство осуществило верные шаги. В стране наводится порядок. Поддерживаю законопроект 12414", — написала она.

Глава АРМА подчеркнула, что антикоррупционная инфраструктура должна функционировать без влияния России, а все государственные и правоохранительные органы должны работать слаженно.

По словам Думы, в то же время определенные лица пытались продвинуть "псевдореформу" АРМА, несмотря на то, что команда агентства уже ввела прозрачные процедуры, а правительство подготовило свой законопроект.

"Эту псевдореформу продвигали знакомые всем лица, которые использовали международных партнеров, не давая им правдивую информацию. Они формировали образ Украины как "коррумпированного государства", чтобы получать больше средств на себя", — говорится в сообщении.

Она подчеркнула, что АРМА остается частью антикоррупционной системы, созданной по требованию ЕС и международных партнеров, и выполняет свою миссию, несмотря на попытки дискредитации.

"Сегодня украинская антикоррупционная система сильнее, чем когда-либо. Я уверена, что настоящая справедливость и верховенство права преодолеют все манипуляции", — добавила руководительница АРМА.

Ранее в партии "Слуга народа" признали, что понимают общественное возмущение из-за закона о НАБУ и САП. Во фракции заверили, что готовы присоединиться к совместному плану действий для урегулирования ситуации.

Также мы писали, что страны Евросоюза отреагировали на подписание в Украине закона № 12414, который ограничивает деятельность Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.