Зеленський підписав законопроєкт про реформу АРМА — що він передбачає

Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 12374-д. Він запускає масштабну реформу Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Про це стало відомо з картки законопроєкту на сайті Верховної Ради.

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Законопроєкт про реформу АРМА

27 липня президент підписав законопроєкт, який передбачає зміни до низки чинних законодавчих актів та підвищення інституційної спроможності АРМА.

Зокрема, документ стане ключовим кроком до посилення ефективності боротьби з корупцією в Україні. Окрім того, прийняття цього закону є однією з ключових умов для отримання Україною 600 мільйонів євро фінансової допомоги в рамках програми Ukraine Facility від Європейського Союзу.

Оновлена реформа передбачає:

впровадження незалежного аудиту агентства;

встановлення нових вимог до кандидатів на посаду голови АРМА;

запровадження конкурсної процедури відбору керівництва із залученням міжнародних експертів;

посилення контролю над передачею активів.

Картка законопроєкту № 12374-д. Фото: скриншот

Раніше у ЄС попередили про суттєве скорочення допомоги, оскільки Україна затримується з виконанням реформами АРМА та децентралізації, а також добором суддів Вищого антикорупційного суду.

Згідно з ухваленою методологією часткових виплат, у разі затримки з реформами до 1,5 млрд євро можуть бути заморожені до 12 місяців. Водночас, якщо Україна встигне реалізувати всі необхідні зміни до кінця року, повна сума фінансування буде відновлена.

Нагадаємо, Володимир Зеленський також запровадив нові санкції РНБО проти Росії та осіб, які співпрацюють з країною-агресоркою.

А також президент України обговорив з лідером Франції зміцнення української обороноздатності.