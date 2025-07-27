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Головна Новини дня Санкції та вступ до ЄС — Зеленський поговорив з президенткою ЄК

Санкції та вступ до ЄС — Зеленський поговорив з президенткою ЄК

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2025 18:28
Зеленський поговорив з Урсулою фон дер Ляєн
Володимир Зеленський і Урсула фон дер Ляєн. Фото: ОПУ

У неділю, 27 липня, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Лідери обговорили євроінтеграцію України та санкції проти Росії.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

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"Говорив із Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Багато питань обговорили: європейську інтеграцію України, подальше посилення санкцій проти Росії та роботу нашої антикорупційної інфраструктури", — повідомив президент.

А також додав, що також говорив із главою Єврокомісії про законопроєкт, який гарантує незалежність та ефективність антикорупційних органів України. Лідер подякував Єврокомісії за надану експертизу. А також додав: "Маємо однакове бачення: важливо, щоб законопроєкт був ухвалений невідкладно, уже наступного тижня".

Під час розмови Зеленський поінформував, що Україна продовжує реалізацію необхідних реформ для отримання фінансової допомоги в межах механізму Ukraine Facility.

Глава держави зазначив, що сьогодні підписав закони про реформу АРМА та факторинг. Своєю чергою, Урсула відзначила прогрес у виконанні відповідних індикаторів.

Президент Зеленський подякував за ухвалення 18-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії, передусім за зниження граничної ціни на російську нафту.

"Україна продовжує синхронізацію європейських санкцій. Усі 18 пакетів чинні в Україні.

Обговорили, яких зусиль потрібно докласти, щоб відкрити перший переговорний кластер щодо нашого членства в ЄС. Будемо над цим працювати максимально оперативно", — підсумував Зеленський.

Зеленський і Урсула фон дер Ляєн
Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Також у неділю, 27 липня, Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Франції Емманюелем Макроном — лідери обговорили зміцнення української ППО та постачання додаткових ракет.

Нагадаємо, що нещодавно Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Європейської ради Антоніу Коштою та Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Володимир Зеленський санкції проти Росії Урсула фон дер Ляєн ЄС війна в Україні
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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