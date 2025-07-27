Зеленский поговорил с Урсулой фон дер Ляйен

Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен. Фото: ОПУ

В воскресенье, 27 июля, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Лидеры обсудили евроинтеграцию Украины и санкции против России.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

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"Говорил с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Много вопросов обсудили: европейскую интеграцию Украины, дальнейшее усиление санкций против России и работу нашей антикоррупционной инфраструктуры", — сообщил президент.

А также добавил, что также говорил с главой Еврокомиссии о законопроекте, который гарантирует независимость и эффективность антикоррупционных органов Украины. Лидер поблагодарил Еврокомиссию за предоставленную экспертизу. А также добавил: "У нас одинаковое видение: важно, чтобы законопроект был принят безотлагательно, уже на следующей неделе".

Во время разговора Зеленский проинформировал, что Украина продолжает реализацию необходимых реформ для получения финансовой помощи в рамках механизма Ukraine Facility.

Глава государства отметил, что сегодня подписал законы о реформе АРМА и факторинге. В свою очередь, Урсула отметила прогресс в выполнении соответствующих индикаторов.

Президент Зеленский поблагодарил за принятие 18-го пакета санкций Евросоюза против России, прежде всего за снижение предельной цены на российскую нефть.

"Украина продолжает синхронизацию европейских санкций. Все 18 пакетов действуют в Украине.

Обсудили, какие усилия нужно приложить, чтобы открыть первый переговорный кластер по нашему членству в ЕС. Будем над этим работать максимально оперативно", — подытожил Зеленский.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Также в воскресенье, 27 июля, Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном — лидеры обсудили укрепление украинской ПВО и поставки дополнительных ракет.

Напомним, что недавно Владимир Зеленский встретился с Президентом Европейского совета Антониу Коштой и Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.