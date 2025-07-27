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Зеленский дал старт масштабной реформе АРМА

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2025 21:34
Зеленский подписал законопроект о реформе АРМА - что он предусматривает
Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 12374-д. Он запускает масштабную реформу Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Об этом стало известно из карточки законопроекта на сайте Верховной Рады.

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Законопроект о реформе АРМА

27 июля президент подписал законопроект, который предусматривает изменения в ряд действующих законодательных актов и повышение институциональной способности АРМА.

В частности, документ станет ключевым шагом к усилению эффективности борьбы с коррупцией в Украине. Кроме того, принятие этого закона является одним из ключевых условий для получения Украиной 600 миллионов евро финансовой помощи в рамках программы Ukraine Facility от Европейского Союза.

Обновленная реформа предусматривает:

  • внедрение независимого аудита агентства;
  • установление новых требований к кандидатам на должность главы АРМА;
  • введение конкурсной процедуры отбора руководства с привлечением международных экспертов;
  • усиление контроля над передачей активов.
Законопроєкт 12374-д
Карточка законопроекта № 12374-д. Фото: скриншот

Ранее в ЕС предупредили о существенном сокращении помощи, поскольку Украина задерживается с выполнением реформ АРМА и децентрализации, а также добором судей Высшего антикоррупционного суда.

Согласно принятой методологии частичных выплат, в случае задержки с реформами до 1,5 млрд евро могут быть заморожены до 12 месяцев. В то же время, если Украина успеет реализовать все необходимые изменения до конца года, полная сумма финансирования будет восстановлена.

Напомним, Владимир Зеленский также ввел новые санкции СНБО против России и лиц, сотрудничающих со страной-агрессором.

А также президент Украины обсудил с лидером Франции укрепление украинской обороноспособности.

Владимир Зеленский Верховная Рада АРМА законопроект реформа
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
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