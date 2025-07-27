Зеленский подписал законопроект о реформе АРМА - что он предусматривает

Зеленский дал старт масштабной реформе АРМА
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 12374-д. Он запускает масштабную реформу Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).
Об этом стало известно из карточки законопроекта на сайте Верховной Рады.
Законопроект о реформе АРМА
27 июля президент подписал законопроект, который предусматривает изменения в ряд действующих законодательных актов и повышение институциональной способности АРМА.
В частности, документ станет ключевым шагом к усилению эффективности борьбы с коррупцией в Украине. Кроме того, принятие этого закона является одним из ключевых условий для получения Украиной 600 миллионов евро финансовой помощи в рамках программы Ukraine Facility от Европейского Союза.
Обновленная реформа предусматривает:
- внедрение независимого аудита агентства;
- установление новых требований к кандидатам на должность главы АРМА;
- введение конкурсной процедуры отбора руководства с привлечением международных экспертов;
- усиление контроля над передачей активов.
Ранее в ЕС предупредили о существенном сокращении помощи, поскольку Украина задерживается с выполнением реформ АРМА и децентрализации, а также добором судей Высшего антикоррупционного суда.
Согласно принятой методологии частичных выплат, в случае задержки с реформами до 1,5 млрд евро могут быть заморожены до 12 месяцев. В то же время, если Украина успеет реализовать все необходимые изменения до конца года, полная сумма финансирования будет восстановлена.
Напомним, Владимир Зеленский также ввел новые санкции СНБО против России и лиц, сотрудничающих со страной-агрессором.
А также президент Украины обсудил с лидером Франции укрепление украинской обороноспособности.
Читайте Новини.LIVE!