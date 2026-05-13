Жумадилов объяснил, почему на "пленках Миндича" общались на русском

Директор "Агентства оборонных закупок" Арсен Жумадилов. Фото: Новини.LIVE

Директор "Агентства оборонных закупок" Арсен Жумадилов объяснил, почему на "пленках Миндича" руководство Минобороны — в частности он и экс-министр обороны Рустем Умеров — общаются на русском языке. Он напомнил, что и он, и Умеров являются этническими крымскими татарами. Поэтому у них принято между собой разговаривать либо на крымскотатарском, либо на русском.

Об этом Жумадилов заявил на заседании ВСК по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав и свобод человека во время действия военного положения, передает журналистка Новини.LIVE Анна Сирык.

Жумадилов заявил, что с Умеровым общается на крымскотатарском или русском

"Министр на том этапе был этническим крымским татарином. Я так же, этнический крымский татарин. Мы между собой говорим или на крымскотатарском, или, если в присутствии других, так уж сложилось исторически повелось, мы говорим привычно на русском. Это не то, чтобы я этим гордился", — пояснил Жумадилов.

Однако директор "Агентства оборонных закупок" отметил, что во время официальных общений разговаривает на украинском.

"Но в данном случае, для того, чтобы те окружающие, потому что министр сказал, что есть еще кто-то, чтобы они понимали, о чем мы говорим, мы говорили не на украинском языке и не на крымскотатарском", — добавил он.

Как писали Новини.LIVE, на заседание ВСК доставили экс-министра энергетики Германа Галущенко, который сейчас находится в СИЗО. Он является одним из фигурантов операции "Мидас". Данная операция касается коррупции в энергетической сфере.

Также Новини.LIVE писали о возможных нарушениях при закупке бронежилетов по делу "Миндичгейта" на 1,6 млрд гривен. Об этом заявила член Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Татьяна Николаенко. Данное дело расследуют правоохранители.