Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Жумадилов объяснил, почему на "пленках Миндича" общались на русском

Жумадилов объяснил, почему на "пленках Миндича" общались на русском

Ua ru
Дата публикации 13 мая 2026 17:52
Жумадилов объяснил, почему на пленках Миндича общались на русском
Директор "Агентства оборонных закупок" Арсен Жумадилов. Фото: Новини.LIVE

Директор "Агентства оборонных закупок" Арсен Жумадилов объяснил, почему на "пленках Миндича" руководство Минобороны — в частности он и экс-министр обороны Рустем Умеров — общаются на русском языке. Он напомнил, что и он, и Умеров являются этническими крымскими татарами. Поэтому у них принято между собой разговаривать либо на крымскотатарском, либо на русском.

Об этом Жумадилов заявил на заседании ВСК по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав и свобод человека во время действия военного положения, передает журналистка Новини.LIVE Анна Сирык.

Жумадилов заявил, что с Умеровым общается на крымскотатарском или русском

"Министр на том этапе был этническим крымским татарином. Я так же, этнический крымский татарин. Мы между собой говорим или на крымскотатарском, или, если в присутствии других, так уж сложилось исторически повелось, мы говорим привычно на русском. Это не то, чтобы я этим гордился", — пояснил Жумадилов.

Однако директор "Агентства оборонных закупок" отметил, что во время официальных общений разговаривает на украинском.

"Но в данном случае, для того, чтобы те окружающие, потому что министр сказал, что есть еще кто-то, чтобы они понимали, о чем мы говорим, мы говорили не на украинском языке и не на крымскотатарском", — добавил он.

Читайте также:

Как писали Новини.LIVE, на заседание ВСК доставили экс-министра энергетики Германа Галущенко, который сейчас находится в СИЗО. Он является одним из фигурантов операции "Мидас". Данная операция касается коррупции в энергетической сфере.

Также Новини.LIVE писали о возможных нарушениях при закупке бронежилетов по делу "Миндичгейта" на 1,6 млрд гривен. Об этом заявила член Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Татьяна Николаенко. Данное дело расследуют правоохранители.

Минобороны Рустем Умеров Тимур Миндич
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации