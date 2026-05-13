Fire Point: Міндіч хотів придбати 50% компанії за 100 млн доларів

Співвласник Fire Point Денис Штілерман заявив, що бізнесмен Тимур Міндіч пропонував компанії близько 100 млн доларів за частку в бізнесі. За словами Штілермана, знайомство з Міндічем організував Ігор Хмельов. Після цього бізнесмен приїхав на підприємство та ознайомився з роботою компанії.

Про це Штілерман заявив на засіданні ТСК з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану, передає журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

Міндіч намагався купити частку Fire Point

"Він запропонував нам близько 100 мільйонів доларів за долю компанії", — заявив співвласник Fire Point.

Штілерман уточнив, що йшлося про придбання 50% компанії. Водночас він зазначив, що на той момент Fire Point уже оцінювала свою вартість значно вище.

За словами співвласника компанії, переговори з Міндічем тривали понад рік, а сума потенційної угоди з часом зростала.

Він також заявив, що після певного етапу переговорів компанія вирішила відмовитися від співпраці. Остаточне рішення, за словами Штілермана, ухвалили після того, як Міндіч назвав людину, яка мала представляти його інтереси.

Ім’я цієї особи співвласник Fire Point публічно розкривати відмовився.

Як писали Новини.LIVE, на засідання ТСК директор "Агенції оборонних закупівель" Арсен Жумаділов розповів, що розмовляв на "плівках Міндіча" з ексміністром оборони Рустемом Умєровим та бізнесменом Тимуром Міндічем російською. Він пояснив це тим, що вони кримські татари. А вони зазвичай спілкуються або кримськотатарською, або російською.

Також за словами Жумаділова, саме Умєров організував його зустріч із Міндічем. Вона відбулася на квартирі. Серед учасників був громадянин Ізраїлю.