Галущенко заявив, що його "вписали" у справу Міндіча як пособника

Ексміністр енергетики Герман Галущенко.

Під час засідання Тимчасової слідчої комісії колишній міністр енергетики Герман Галущенко прокоментував підозру, яку йому оголосили. Він заявив, що вважає своє включення до кримінального провадження необґрунтованим і таким, що ґрунтується на матеріалах справи іншого фігуранта. Зокрема бізнесмена Тимура Міндіча.

Про це Галущенко заявив на засіданні ТСК з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану, передає журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

Галущенко заявив про відсутність доказів у його справі

За словами Галущенка, його прізвище було додано до матеріалів як учасника злочинної організації у статусі пособника.

"Моя підозра — це підозра Міндіча, де просто вписана ще одна особа. Моє прізвище там є як член цієї злочинної організації в якості пособника", — заявив Галущенко.

Він наголосив, що, на його думку, слідство не має прямих доказів його участі у фінансових чи організаційних схемах, які йому інкримінують.

Ексміністр також зазначив, що у матеріалах справи відсутні записи його розмов або фіксація передачі коштів.

"Півтора року йшло спостереження, документування, і мене там немає", — додав він.

Колишній урядовець також поставив під сумнів обсяги та зміст фінансових епізодів, які фігурують у провадженні, зазначивши, що вони, на його думку, не відповідають публічно озвученим сумам.

Він підкреслив, що вважає ключовим питанням обґрунтованість самого включення його до справи як фігуранта.

Як писали Новини.LIVE, Галущенко прибув на ТСК із СІЗО. Весь час поруч із ним була варта. Він може вийти з ізолятора, сплативши 200 мільйонів гривень застави.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Міндіч хотів придбати 50% компанії F ire Point. Він пропонував співвласникам 100 млн доларів. Проте вони відмовилися.