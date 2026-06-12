ВАКС снизил залог для Галущенко до 150 млн грн
Высший антикоррупционный суд продлил срок содержания под стражей бывшего министра энергетики Германа Галущенко. При этом ему снизили залог до 150 миллионов гривен.
Об этом сообщила пресс-служба Центра противодействия коррупции, передает Новини.LIVE.
Содержание под стражей и уменьшение залога Галущенко
Следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для Галущенко еще на два месяца.
"При этом судья решил уменьшить размер альтернативного залога с 200 млн до 150 млн грн", — говорится в сообщении.
Отметим, Галущенко подозревают в коррупционной схеме в энергетике, отмывании денег и участии в преступной организации. Его разоблачили в рамках операции "Мидас".
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на "УП", в ночь на 15 февраля Галущенко задержали при попытке пересечь границу. Всего в материалах дела "Мидас" фигурируют суммы свыше 7,4 млн долларов, 1,3 млн швейцарских франков и 2,4 млн евро. По данным следствия, эти средства могли поступать через сеть офшорных схем и счетов в Швейцарии и, вероятно, использовались в интересах Галущенко.
Во время судебного заседания экс-министр заявил, что ехал за границу якобы к детям. Он также не считает себя виновным. Галущенко говорил, что был готов внести залог в размере около 30 миллионов гривен, но суд назначил 200 миллионов гривен.
Впоследствии в НАБУ сообщили, что фигуранты схемы получили более 112 миллионов долларов наличными, а Галущенко называли "Сигизмунд".
А во время заседания ВСК по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав и свобод человека во время действия военного положения экс-министр рассказал, что в камере СИЗО находится с тремя людьми.