ВАКС снизил залог для Галущенко до 150 млн грн

Герман Галущенко. Фото: Новини.LIVE

Высший антикоррупционный суд продлил срок содержания под стражей бывшего министра энергетики Германа Галущенко. При этом ему снизили залог до 150 миллионов гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Центра противодействия коррупции, передает Новини.LIVE.

Содержание под стражей и уменьшение залога Галущенко

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для Галущенко еще на два месяца.

Галущенко в зале суда. Фото: Центр противодействия коррупции

"При этом судья решил уменьшить размер альтернативного залога с 200 млн до 150 млн грн", — говорится в сообщении.

Отметим, Галущенко подозревают в коррупционной схеме в энергетике, отмывании денег и участии в преступной организации. Его разоблачили в рамках операции "Мидас".

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Пост ЦПК. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на "УП", в ночь на 15 февраля Галущенко задержали при попытке пересечь границу. Всего в материалах дела "Мидас" фигурируют суммы свыше 7,4 млн долларов, 1,3 млн швейцарских франков и 2,4 млн евро. По данным следствия, эти средства могли поступать через сеть офшорных схем и счетов в Швейцарии и, вероятно, использовались в интересах Галущенко.

Во время судебного заседания экс-министр заявил, что ехал за границу якобы к детям. Он также не считает себя виновным. Галущенко говорил, что был готов внести залог в размере около 30 миллионов гривен, но суд назначил 200 миллионов гривен.

Впоследствии в НАБУ сообщили, что фигуранты схемы получили более 112 миллионов долларов наличными, а Галущенко называли "Сигизмунд".

А во время заседания ВСК по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав и свобод человека во время действия военного положения экс-министр рассказал, что в камере СИЗО находится с тремя людьми.