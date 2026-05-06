Головна Новини дня В Ощадбанку показали повернуті цінності з Угорщини

В Ощадбанку показали повернуті цінності з Угорщини

Дата публікації: 6 травня 2026 17:02
Повернення цінностей та коштів з Угорщини. Фото: Ощадбанк

Ощадбанк повернув свої кошти та цінності, які були викрадені Угорщиною. Йдеться про 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг банківського золота. Усі кошти та цінності повернули в повному обсязі, а їхню цілісність і правильність пакування підтвердили представники банку.

Про це повідомила пресслужба Ощадбанку у середу, 6 травня, передає Новини.LIVE.

Очільник правління Ощадбанку Юрій Каціон наголосив, що незаконне затримання інкасаторів та вилучення Угорщиною коштів та цінностей банку було порушенням багатьох міжнародних норм і правил міждержавного співробітництва.

Повернуті гроші. Фото: Ощадбанк
Цінності, які повернули Ощадбанку
Повернуті цінності з Угорщини. Фото: Ощадбанк

"Дякуємо Угорщині за конструктивний підхід. Передавання коштів відбулось відповідно до належної європейської практики міжнародного співробітництва. Вдячні за підтримку у відстоюванні законних інтересів державного банку Президенту України, Національному банку України, Міністерству закордонних справ України", — додав він.

Повернення майна Ощадбанку
Угорщина повернула Ощадбанку цінності. Фото: Ощадбанк
Юрій Каціон. Фото: Ощадбанк
Допис Ощадбанку. Фото: скриншот

Що передувало

Як писали Новини.LIVE з посиланням на МЗС України, 5 березня в Угорщині незаконно затримали дві інкасаторські автівки Ощадбанку та інкасаторів. Вони перевозили 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг банківського золота з Відня до Києва.

Згодом міністр закордонних справ та торгівлі Угорщини Петер Сійярто заявив, що гроші, які перевозили працівники Ощадбанку, нібито могли належати "українській воєнній мафії".

Згодом правоохоронці відкрили провадження за фактом викрадення українців в Угорщині. Крім того, Будапешт не допускав дипломатів до громадян.

Вже 6 березня вдалося звільнити затриманих українців та повернути додому. Згодом глава МЗС Андрій Сибіга закликав Будапешт повернути гроші та цінності з автомобілів Ощадбанку. За його словами, Угорщина жорстоко поводилася із затриманими українцями. Зокрема, в кайданках їх тримали 28 годин.

А 12 березня Ощадбанку повернули інкасаторські автомобілі. Сьогодні український лідер Володимир Зеленський повідомив про повернення коштів та цінностей.

Ощадбанк Угорщина Україна
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
