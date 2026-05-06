В Ощадбанку показали повернуті цінності з Угорщини

Повернення цінностей та коштів з Угорщини.

Ощадбанк повернув свої кошти та цінності, які були викрадені Угорщиною. Йдеться про 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг банківського золота. Усі кошти та цінності повернули в повному обсязі, а їхню цілісність і правильність пакування підтвердили представники банку.

Про це повідомила пресслужба Ощадбанку у середу, 6 травня, передає Новини.LIVE.

Очільник правління Ощадбанку Юрій Каціон наголосив, що незаконне затримання інкасаторів та вилучення Угорщиною коштів та цінностей банку було порушенням багатьох міжнародних норм і правил міждержавного співробітництва.

"Дякуємо Угорщині за конструктивний підхід. Передавання коштів відбулось відповідно до належної європейської практики міжнародного співробітництва. Вдячні за підтримку у відстоюванні законних інтересів державного банку Президенту України, Національному банку України, Міністерству закордонних справ України", — додав він.

Що передувало

Як писали Новини.LIVE з посиланням на МЗС України, 5 березня в Угорщині незаконно затримали дві інкасаторські автівки Ощадбанку та інкасаторів. Вони перевозили 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг банківського золота з Відня до Києва.

Згодом міністр закордонних справ та торгівлі Угорщини Петер Сійярто заявив, що гроші, які перевозили працівники Ощадбанку, нібито могли належати "українській воєнній мафії".

Згодом правоохоронці відкрили провадження за фактом викрадення українців в Угорщині. Крім того, Будапешт не допускав дипломатів до громадян.

Вже 6 березня вдалося звільнити затриманих українців та повернути додому. Згодом глава МЗС Андрій Сибіга закликав Будапешт повернути гроші та цінності з автомобілів Ощадбанку. За його словами, Угорщина жорстоко поводилася із затриманими українцями. Зокрема, в кайданках їх тримали 28 годин.

А 12 березня Ощадбанку повернули інкасаторські автомобілі. Сьогодні український лідер Володимир Зеленський повідомив про повернення коштів та цінностей.